Kombi, Martyniuk i… niespodzianki – „absolutne ikony”. TVP zaprasza na Sylwestra Marzeń

Kombi, Golec Orkiestra, Viki Gabor, Modern Talking, Maryla Rodowicz, Jorrgus i Zenek Martyniuk – to tylko część wykonawców, którzy wystąpią podczas „Sylwestra Marzeń z Dwójką”. Zapraszając na narodową imprezę do Zakopanego, prezes TVP Jacek Kurski powiedział, że trwają rozmowy z kolejnymi wykonawcami. Prezes nie ujawnił na razie, o kogo chodzi, ale zapewnił, że to „absolutne ikony” światowej „muzyki rozrywkowej”.

Choć oferta zimowej ramówki TVP jest bogata, warto na przywitanie Nowego Roku wybrać się do Zakopanego, by bawić się podczas organizowanego przez Telewizję Polską we współpracy z zakopiańskim samorządem „Sylwestra Marzeń z Dwójką”.



Warto pojechać na sylwestra, choć, jak zachęcał podczas konferencji promującej imprezę burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, warto zostać w zimowej stolicy Polski dłużej. Na gości wciąż czekają wolne miejsca.



A to właśnie „magiczne Zakopane” w połączeniu z „miksem różnych rodzajów muzyki”, który widzowie pokochali – to przepis na sukces narodowej imprezy sylwestrowej – mówił prezes TVP Jacek Kurski. Przyznał, że jako zwykły widz od dawna zastanawiał się, „dlaczego nikt nie wpadł na to, żeby pojechać do Zakopanego i zrobić sylwestra”. Gdy został szefem Telewizji Polskiej, mógł wreszcie zrealizować ten pomysł.



– Zakopane, dokąd cała Polska przyjeżdża witać Nowy Rok, zawsze było liderem polskiej sztuki, muzyki, literatury ale też i patriotyzmu. Niepodległość Polski, której setną rocznicę odzyskania obchodziliśmy rok temu, zaczęła się w Zakopanem już 28 października, gdy powstała Rzeczpospolita Zakopiańska. Jej naczelnikiem został Stefan Żeromski. To właśnie jest Zakopane: patriotyzm i ludzie sztuki, pióra, literatury. To Zakopane jest magiczne, dlatego tam jeździmy – powiedział prezes TVP.

– Element drugi to ludzie, twórcy. Ten balans między różnymi gatunkami muzyki. Udało się zaspokoić wszystkie gusta, wrażliwości i oczekiwania naszych widzów: od Maryli Rodowicz przez Zenka Martyniuka, Kombi, Golców, przez muzykę zagraniczną, która będzie reprezentowana przez Modern Talking – zapowiedział Jacek Kurski.Jak dodał, oprócz wymienionych wykonawców będą także niespodzianki, wśród nich „absolutne ikony muzyki rozrywkowej”, których nazwisk nie może jeszcze ujawnić.