Wojciechowski zapowiada, że będzie bronił unijnego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej

Będę bronił budżetu Wspólnej Polityki Rolnej przed propozycjami jego zmniejszenia – oświadczył komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Powiedział też, że polscy rolnicy mogą skorzystać na Europejskim Zielonym Ładzie pod warunkiem, że będą na to odpowiednie fundusze.

Wojciechowski, który w Brukseli wziął udział w konferencji poświęconej perspektywom unijnego rolnictwa, podkreślił, że nowe zadania, jakie KE chce postawić przed tym sektorem, wymagają dodatkowej pomocy.



– Chcąc mieć rezultaty, trzeba dać odpowiedni wkład. Jeśli oczekujemy większego wkładu rolnictwa europejskiego w Europejski Zielony Ład, to potrzebny jest większy wkład w rolnictwo. To są rzeczy absolutnie ze sobą związane – powiedział.



Jak podkreślił, plan Komisji wiąże się ze zmniejszeniem emisji i zanieczyszczeń w rolnictwie, używaniem mniej intensywnych sposobów nawożenia i środków ochrony roślin.



Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły dotyczące tego planu w środę. To jej flagowy program, który przez transformację energetyki, przemysłu i całej gospodarki ma doprowadzić do neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

Zdaniem Wojciechowskiego, polscy rolnicy mogą na nim skorzystać, jednak pod warunkiem, że będą odpowiednie fundusze; w drugim filarze, ale także w pierwszym.– Jeśli powstanie dobry plan strategiczny, to rolnicy zwłaszcza z mniejszych, średnich gospodarstw mogą wiele na tym skorzystać. To mogą być nawet programy przywracające produkcję w wielu gospodarstwach, które zaprzestały produkcji zwierzęcej. Mamy wiele miejsc w Polsce, gdzie już nie ma hodowli bydła i świń. Te programy związane z Europejskim Zielonym Ładem mogą pomóc przywrócić produkcję w wielu małych polskich gospodarstwach. Wielka szansa, tylko trzeba ją wykorzystać – wskazał.

Wojciechowski powiedział też, że kwestia Europejskiego Zielonego Ładu jest ściśle związana z przyszłymi ramami finansowym UE. Podkreślił, że zamierza bronić przyszłego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej przed próbami jego ograniczenia i liczy, że będzie on korzystniejszy, niż propozycja przedstawiona wcześniej przez Komisję Europejską (KE w czerwcu ub.r. zaproponowała cięcia budżetowe).



Powiedział jednocześnie, że jako komisarz broni budżetu, który został przedstawiony przez byłą Komisję Europejską.



– Uczestniczę jednak też w dyskusji, dostarczam argumentów, żeby te końcowe decyzje dotyczące budżetu były korzystniejsze dla rolników w stosunku do tego, co zostało przedstawione. Mam nadzieję, że tym razem tak będzie. W przeszłości te debaty budżetowe kończyły się źle dla rolników, bo ostateczne propozycje były gorsze, niż początkowe propozycje Komisji – wskazał. Zaznaczył przy tym, że ostateczna decyzja co do budżetu leże w gestii państw członkowskich.



Komisarz podkreślił, że wyrównanie dopłat będzie jednym z priorytetów jego kadencji. Obecnie te dopłaty są wyższe dla rolników na zachodzie Europy niż na wschodzie. Mówił też, że rolnictwo europejskie stoi w obliczu silnej konkurencji światowej.



– Udział Europejskiej produkcji rolnej w globalnej produkcji zmniejsza się, mamy problem z tym, że ubywa gospodarstw rolnych. W ciągu dekady straciliśmy 4 mln gospodarstw, każdego dnia 1000 gospodarstw w UE jest likwidowanych – powiedział. Jego zadaniem będzie, jak mówił, zatrzymanie tego procesu.