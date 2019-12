W Arabii Saudyjskiej kobiety mogą jeść z mężczyznami

W restauracjach w Arabii Saudyjskiej kobiety wreszcie mogą jeść razem z mężczyznami. Władze zniosły obowiązek stosowania przesłon oddzielających część damską i męską, przygotowywania osobnych sal lub nawet osobnych wejść do lokali gastronomicznych dla pań i panów.

O nowych regulacjach poinformowała oficjalna agencja SPA. Długi komunikat szczegółowo wyliczająca zmiany przepisów Ministerstwo do Spraw Municypalnych i Wiejskich.



Ustalono, m.in. długość fasady budynku mieszkalnego i pozwolenie na umieszczanie kuchni na piętrze, a nie tylko na parterze domu. „Przy okazji” zniesiono parawany w restauracjach.



W wielkich miastach, np. w Dżuddzie i Rijadzie, drogie restauracje i luksusowe hotele w nie przestrzegały ostatnio obowiązku separowania mężczyzn i kobiet. Na prowincji podział był respektowany.

Nawet zachodnie sieciówki, m.in. Starbucks, dzieliły pomieszczenia na sale rodzinne, w których kobiety mogły przebywać same lub w towarzystwie mężczyzn. Musiały być wydzielone także sale wyłącznie mężczyzn.



Jeśli powierzchnia restauracji była zbyt mała, część damską od męskiej rozdzielano zasłonami.



W całej Arabii Saudyjskiej nadal obowiązuje norma, zgodnie z którą w miejscach publicznych kobiety i mężczyźni są rozdzielani: w szkołach, na uniwersytetach, a nawet na weselach.



W sierpniu tego roku zniesiono ograniczenia w podróżowaniu kobiet i pozwolono, by występowały one o paszport. Od zeszłego roku kobiety mogą same prowadzić auta.