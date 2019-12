Otwarcie na rosyjski rynek? Wicemarszałek z PSL: Sankcje są hipokryzją

Embargo, które Unia Europejska nałożyła na Rosję, jest jedną wielką hipokryzją – powiedział w programie „#Jedziemy” w TVP Info wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. Dodał, że jego zdaniem sankcje polityczne i gospodarcze względem Rosji nie zdały egzaminu.

Zgorzelski w TVP Info został zapytany o to, czy postulat otwarcia rynków wschodnich, zwłaszcza rosyjskiego, łączy Konfederację i PSL. Jak wskazał, embargo, które UE nałożyła na Rosję jest „jedną wielką hipokryzją”, ponieważ Niemcy, Francja, prowadzą doskonałe interesy z Rosją: „Jako UE wprowadzamy sankcje, jako państwa robimy doskonałe interesy”.



Dalej polityk PSL wskazywał, że „sankcje polityczne i gospodarcze wobec Rosji nie zdały egzaminu”. – Bo gdyby miały zdać, byłyby bardziej skuteczne. Nie ma zgody na to, co Rosja robi na Ukrainie. Rynki zbytu na wschód powinny być otwarte w interesie polskich rolników – ocenił.



Zapytany, czy sankcje nałożone na Rosję za agresje na wschodzie Ukrainy powinny zostać zniesione, odparł, że zarówno sankcje gospodarcze i polityczne „nie zdały egzaminu do dnia dzisiejszego”.



– Skoro nie zdały egzaminu, to powinny być inne naciski polityczne. Jeżeli UE nie jest w stanie, to są inne ciała, choćby ONZ – tłumaczył.

