Rodzinne miasto Messiego organizuje wycieczki jego śladami

Rodzinne miasto Lionela Messiego Rosario organizuje wycieczki śladami gwiazdy futbolu. Na trasie jest 10 przystanków, m.in. jego dawny dom, szkoła i klub, w którym zaczynał karierę.

Historie opowiadane podczas wycieczki, w której udział jest darmowy, za pomocą aplikacji można przetłumaczyć na kilka języków. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o tym, że Messi jako dziecko często jeździł na rowerze z kolegami, budował twierdze z gałęzi i kamieni, bawił się w chowanego, a sporadycznie podkradał cytryny od sąsiada na lemoniadę.



Trasa wiedzie m.in. obok domu, w którym przed laty mieszkała rodzina słynnego piłkarza. Przy budynku nie ma żadnej informacji na ten temat, ale w sąsiedztwie nie brakuje kolorowych malowideł dedykowanych gwiazdorowi „Barcy”.



Kostki chodnikowe z kolei pomalowane są na biało i niebiesko, czyli w kolorach argentyńskiej flagi, a na nich widnieje czarna „10” – to numer, który na koszulce ma Messi.

Jego sąsiedzi i znajomi chętnie dzielą się wspomnieniami dotyczącymi sześciokrotnego laureata Złotej Piłki.

– Leo był normalny, taki jak wszyscy. Wychodziliśmy na ulice z wodnymi bombami i rzucaliśmy nimi w autobusy – opowiadał Diego Vallejos, jeden z kolegów Messiego z dzieciństwa.



Wycieczka to pomysł władz Rosario, które chciały w ten sposób uhonorować swojego słynnego mieszkańca, a jednocześnie podkreślić rolę tego miasta w życiu 32-letniego obecnie zawodnika. Rodzina piłkarza nie brała udziału w organizowaniu tego przedsięwzięcia.



Niedawno otwarto muzeum poświęcone zasłużonym sportowcom pochodzącym z Rosario. Jeden z działów poświęcony jest Messiemu. Ojciec piłkarza obiecał przekazać tam kolejne pamiątki związane z jego synem. Jak na razie są tam m.in. zdjęcie uśmiechniętego małego Lionela i jego karta piłkarza akademii Newell's Old Boys.



– To w tym miejscu wszystko się zaczęło – zaznaczył pracujący w niej Lisandro Conte.



Messi jeszcze niedawno powtarzał, że to właśnie w tym klubie chciałby zakończyć karierę. Ostatnio jednak coraz częściej mówi, że osiądzie w Barcelonie.