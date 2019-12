Służby wyjaśniają, czego dotyczy postępowanie ABW ws. Banasia

Marian Banaś ostatni raz otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświadczenia bezpieczeństwa w 2016 r. i ich dotyczy postępowanie ABW – wyjaśnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Zaznaczył, że prezes Najwyższej Izby Kontroli może wciąż zapoznawać się z informacjami niejawnymi na mocy ustawowego uprawnienia.

W poniedziałek 2 grudnia rozpoczęło się kontrolne postępowanie sprawdzające Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące prezesa NIK – chodzi o jego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.



Odpowiadając na pytania dziennikarzy Żaryn wyjaśnił, że Marian Banaś po raz ostatni otrzymał od ABW poświadczenia bezpieczeństwa w 2016 r. – I to tych poświadczeń bezpieczeństwa dotyczy postępowanie ABW – zaznaczył.



Pytany, czy wówczas służby nie miały wątpliwości, że należy Banasiowi przyznać poświadczenia bezpieczeństwa, odparł: „Marian Banaś otrzymał wtedy poświadczenie bezpieczeństwa, co oznacza, że dawał rękojmię zachowania tajemnicy”.



Dopytywany, co się stało, że teraz potrzebna jest kontrolne postępowanie sprawdzające, Żaryn odpowiedział, że „gdy zachodzą odpowiednie przesłanki ustawowe ABW jest właściwa, żeby wszcząć kontrolne postępowanie sprawdzające”.

– Taka sytuacja występuje w przypadku Mariana Banasia, dlatego też w ABW toczy się postępowanie kontrolne dotyczące tych dokumentów, które zostały wydane przez ABW. Taka kontrola zawsze wynika z nowych informacji dotyczących osoby, która takie poświadczenia otrzymała wcześniej – powiedział Żaryn.

Dopytywany skąd są te nowe informacje odparł, że ABW zbiera informacje zgodnie ze swoimi uprawnieniami na temat różnych osób i różnych zdarzeń.



– Te informacje, które wpłynęły do ABW dały podstawę do tego, aby wszcząć tego typu kontrolę dotyczącą Mariana Banasia – powiedział.



Stwierdził też, że decyzja o kontroli zapadła „na podstawie zarówno materiałów własnych ABW jak i wyników kontroli CBA, a także po tym, gdy prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie Mariana Banasia”.



Pytany czy kontrola może się zakończyć odebraniem certyfikatów stwierdził, że sytuacja Banasia jest „nietypowa”.



– To postępowanie, które jest prowadzone przez ABW dotyczy tych uprawnień, które indywidualnie Marian Banaś otrzymał w drodze decyzji ABW – zaznaczył.



– Jak wiemy – bo jest to wprost napisane w ustawie o ochronie informacji niejawnych – prezes NIK posiada z mocy ustawy uprawnienie zapoznawania się z materiałami niejawnymi – powiedział Żaryn. Dopytywany czy postępowanie ABW utrudnia Banasiowi sprawowanie funkcji szefa NIK odparł: „Prezes NIK ma ustawowe uprawnienie do zapoznawania się z informacjami niejawnymi i z tego uprawnienia może korzystać”.