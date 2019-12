Tunel między wyspami Wolin i Uznam: w Chinach powstaje maszyna wiercąca [WIDEO]

W Chinach rozpoczęła się budowa maszyny, która wywierci tunel między wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu. Maszyna będzie miała ponad 13 metrów średnicy, a średnica samej tarczy wyniesie 12 metrów.

Maszyna TBM (ang. Tunnel Boring Machine) do budowy stałego połączenia wysp Wolin i Uznam jest już budowana – poinformowałysłużby prasowe świnoujskiego magistratu.



Konsorcjum budujące tunel zleciło wykonanie maszyny firmie China Railway Engineering Group. Urządzenie będzie wprawdzie podobne do tych, które wiercą tunele w innych inwestycjach, ale będzie miało parametry wskazane przez polskich projektantów tunelu.



Świnoujska TBM będzie miała zewnętrzną średnicę ponad 13 metrów, a sama tarcza liczyć będzie 12 metrów. Długość całej konstrukcji ma wynieść 101 metrów, a waga – 2740 ton. Kompletna maszyna ma być zmontowana w Chinach najpóźniej w maju 2020 r. Później zostanie tam zdemontowana i przetransportowana do Świnoujścia.

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela rzeka Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie. Plac budowy przekazano wykonawcy w październiku br. Tunel realizuje konsorcjum firm PORR SA, która jest jego liderem, PORR Bau GmbH, Gulermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhut A.S i Energopol Szczecin SA.



Najważniejszą częścią projektu ma być tunel o długości 1,76 kilometra, który pozwoli kierowcom przejechać pod Świną. Wartość inwestycji wynosi ok. 913 mln zł, a dofinansowania unijnego – 776 mln zł. Środki na inwestycję pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość kontraktu na zaprojektowanie i budowę przekracza 793 mln zł.



Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym 1,44 km jednorurowego tunelu drążonego. Średnica wewnętrzna tunelu ma mieć 12 metrów; ma tam powstać dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości po 3,5 metra, a poniżej jezdni – galeria ewakuacyjna.



Tunel ma być gotowy do września 2022 r.