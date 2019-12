Pijany wikary przyjechał autem na pogrzeb 

Uczestnik ceremonii pogrzebowej w Wydminach w woj. warmińsko-mazurskim poinformował policję, że na posesję, na której miała się rozpocząć ceremonia pogrzebowa, przyjechał autem pijany wikary. Policja zatrzymała księdza na plebanii, alkomat wskazał 2,5 promila.

– Pogrzeb odbywał się w miejscowości Wydminy, więc pijany wikary jeździł autem po tej miejscowości – powiedziała oficer prasowa policji w Giżycku Iwona Chruścińska.



– Policjanci zastali wikarego na plebanii, miał 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Świadkowie potwierdzili, że to właśnie on przyjechał na posesję, gdzie miał się rozpocząć pogrzeb, więc postępowanie jest prowadzone w kierunku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu – dodała Chruścińska.



Policja nie informuje, kto przeprowadził pogrzeb za wikarego. Według lokalnych mediów zrobił to proboszcz.

#wieszwiecej Polub nas