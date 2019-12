NIK składa zawiadomienia do prokuratury ws. programu „Praca dla więźniów”

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z wynikami kontroli programu „Praca dla więźniów”. W dokumencie stwierdzono nieprawidłowości związane z udzieleniem zamówień publicznych. NIK poinformowała, że podjęła decyzję o skierowaniu w tej sprawie 16 zawiadomień do prokuratury – połowę z nich już wysłano, reszta jest jeszcze przygotowywana.

Raport NIK dotyczy niedopełnienia obowiązków przez urzędników podległych ministrowi sprawiedliwości, w tym m.in. przez dyrektorów zakładów karnych i dyrektora generalnego Służby Więziennej. NIK podkreśliła, że wiele razy zwracała uwagę, iż praca jest ważnym elementem resocjalizacji osadzonych. Jak czytamy na stronie Izby, przyjrzała się ona nadzorowi nad wydatkowaniem środków na budowę hal do pracy dla więźniów.



W raporcie jest mowa o 27 przypadkach przyznania zleceń z naruszeniem prawa zamówień publicznych.



„Łączna kwota wydatkowanych w ten sposób środków to ponad 115 mln zł. Kontrolerzy wykryli również kilkanaście przypadków zaniżania wysokości czynszu dzierżawionych hal przemysłowych – straty z tego tytułu mogą sięgać nawet 37 mln zł” – informuje NIK na swojej stronie internetowej.

Według raportu Izby czynsz miał być zaniżony w 14 przypadkach. NIK złożyła w tej sprawie siedem zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, za które grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Na polecenie Mariana Banasia zostało też skierowane zawiadomienie o „uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu”. NIK wskazuje, że jest to efekt doraźnej kontroli, którą prowadzono w tej jednostce od 17 czerwca 2019 r.



Jak zauważa „Rzeczpospolita”, prace nad wspomnianym raportem zostały zakończone już w czerwcu, kiedy prezesem NIK był Krzysztof Kwiatkowski. Wskazano wówczas „pewne mankamenty, ale nie złamanie prawa kwalifikujące się do zawiadomienia prokuratury”. „Tymczasem nowy prezes Marian Banaś, opierając się na tych samych wynikach kontroli, dopatrzył się przestępstw” – zauważa dziennik.



W czerwcu resort sprawiedliwości w komunikacie podsumowującym pracę wiceministra Patryka Jakiego wskazywał, że Program „Praca dla Więźniów” opiera się na trzech filarach: budowie w zakładach karnych hal produkcyjnych, rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów, ulgach dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów. Według MS wdrożenie programu pozwoliło zwiększyć zatrudnienie do ponad 86 proc. skazanych zdolnych do pracy.



Program „Praca dla więźniów” ogłoszono w kwietniu 2016 r. Jednym z jego założeń jest plan budowy - w latach 2016-23 - 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, w których osadzeni będą mogli pracować.



Działania Najwyższej Izby Kontroli skomentował na Facebooku były minister sprawiedliwości Patryk Jaki.