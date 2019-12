Strzały w szpitalu, trwa akcja antyterrorystów. Wicepremier: Są ofiary

Sześć osób zginęło po tym, jak w Szpitalu Uniwersyteckim w Ostrawie padły strzały – poinformował minister zdrowia Adam Vojtech, na którego powołuje się Agencja Reutera. 10 osób jest rannych. Część kliniki została ewakuowana. Sprawca strzelaniny został zidentyfikowany, nie żyje – informuje policja.

Jak podaje policja, sprawca po tym, jak uciekł z miejsca zdarzenia samochodem, został odnaleziony. Policjanci nie zdążyli go jednak zatrzymać; mężczyzna postrzelił się w głowę i zmarł na miejscu.



Policja wcześniej informowała, że poszukuje mężczyzny o wzroście ok. 180 cm, ubranego w czerwoną kurtkę. Opublikowała też jego wizerunek. Po kilkunastu minutach okazało się jednak, że jest to nie sprawca a świadek zdarzenia. „To ważny świadek zdarzenia, ale w tej chwili pracujemy nad inną wersją i szukamy innej osoby” – przekazano.



W kolejnym wpisie policja poinformowała, że sprawca ucieka srebrnym renault. Opublikowano też wizerunek mężczyzny, prawdopodobnie sprawcy. Służby twierdzą, że znają nazwisko napastnika.



Strzały padły w szpitalu po godzinie 7. Według agencji CTK sprawca strzelał na jednym z oddziałów ambulatoryjnych.



Placówka jest otoczona kordonem funkcjonariuszy policji z karabinami maszynowymi i tarczami. W akcji prowadzonej z powietrza uczestniczy śmigłowiec policyjny.



Polska Straż Graniczna nie otrzymała do tej pory żadnych próśb ze strony czeskich służb w związku z wydarzeniami w Ostrawie. Taką informację przekazała portalowi tvp.info mjr SG Katarzyna Walczak, rzeczniczka śląskiej SG.

