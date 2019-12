Atak w czeskim szpitalu. Są zabici. Media informują o motywach sprawcy

Sześć osób zginęło w strzelaninie w Szpitalu Uniwersyteckim w Ostrawie na zachodzie Czech. Sprawca zbiegł z miejsca zbrodni, po czym się zastrzelił. Dwie osoby są ciężko ranne.

Do zdarzenia doszło po godzinie 7 rano w poczekalni oddziału traumatologii kliniki w dzielnicy Poruba w Ostrawie.



Po trzech minutach od odebrania informacji o strzałach w szpitalu na miejscu pojawili się pierwsi policjanci.



Sprawca strzelał z bliska, z broni krótkiej i – jak opisywali świadkowie – mierzył w głowy. Zastrzelił pięć osób, szósta ofiara ataku zmarła na sali operacyjnej.



Napastnik zbiegł z miejsca zbrodni. Policja wszczęła za nim pościg, opublikowała jego wizerunek i numer rejestracyjny samochodu, którym się poruszał. Po zlokalizowaniu pojazdu po ponad trzech godzinach przez śmigłowiec sprawca strzelaniny strzelił sobie w głowę. Podjęta przez ratowników resuscytacja nie przyniosła rezultatu.



Według niepotwierdzonych informacji, przede wszystkim lokalnych mediów, napastnikiem mógł być mężczyzna, którego dziecko niedawno zmarło w szpitalu. Według wstępnych danych policji użył on w ataku niezarejestrowanej broni czeskiej produkcji, nie miał wspólników i działał sam; wcześniej był trzykrotnie notowany za bójki.



W czasie pościgu policji zamknięto pobliską Wyższą Szkołę Górniczą, a kierownictwo kilku innych pobliskich placówek oświatowych również podjęło decyzje o zakończeniu zajęć.



Polska Straż Graniczna nie otrzymała do tej pory żadnych próśb ze strony czeskich służb w związku z wydarzeniami w Ostrawie. Taką informację przekazała portalowi tvp.info mjr SG Katarzyna Walczak, rzeczniczka śląskiej SG.

