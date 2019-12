W miejscowości Skąpe pod Świebodzinem (woj. lubuskie) samochód wpadł do rozlewiska. Nie żyje pięć osób; wszyscy pasażerowie – przekazał portalowi tvp.info rzecznik KWP w Gorzowie Wielkopolskim nadkom. Marcin Maludy.

Ewakuacja w Poznaniu po wycieku gazu Około 80 osób, mieszkańców trzech kamienic na poznańskiej Wildzie, ewakuowano w poniedziałek wieczorem w związku z informacją o rozszczelnieniu... zobacz więcej

Do zdarzenia doszło przed godziną 6 rano. Audi wypadło z drogi na moście, przebiło barierki i wylądowało w rozlewisku jeziora Ciborskiego.



Policja prowadzi oględziny miejsca zdarzenia. Na miejscu pracuje policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.



Jak powiedział Maludy, zakończyły się czynności reanimacyjne. Stwierdzono zgon wszystkich pięciu pasażerów. Pojazd wypadł z drogi na łuku, nawierzchnia była bardzo śliska.



– To dwie kobiety i trzech mężczyzn w młodym wieku. Wszystkie te osoby przez długi czas były reanimowane. Niestety nie udało się przywrócić im czynności życiowych. Okoliczności wypadku będzie wyjaśniała policja pod nadzorem prokuratora – powiedział rzecznik lubuskiej Straży Pożarnej Dariusz Szymura.



Dodał, że nie wiadomo, jak długo samochód znajdował się w wodzie i w jaki sposób wpadł do stawu. Straż Pożarna została zawiadomiona o wypadku we wtorek o godz. 5.50. Auto, wystające częściowo z wody, zauważył kierowca przejeżdżający w pobliżu.

#wieszwiecej Polub nas