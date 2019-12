Przy żwirowni znaleziono ciało. „To żołnierz wojsk specjalnych”. MON dementuje

CBŚP zatrzymało osiem osób w sprawie uprowadzenia i zabójstwa mężczyzny pod Słupskiem. Zamordowany to żołnierz wojsk specjalnych; miał zostać porwany w związku z nieporozumieniami w rozliczeniach finansowych – podaje nieoficjalnie Radio Gdańsk. MON zaprzecza tym informacjom. Żołnierz odbył tylko zasadniczą służbę wojskową – przekazało nam biuro prasowe resortu.

Ciało mężczyzny odnaleziono w okolicach wyrobiska piasku i żwirowni niedaleko Słupska.



Jak podaje rozgłośnia, w tej sprawie zatrzymań dokonało CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku. W związku ze śledztwem Biuro przeszukiwało Szpital Wojewódzki w Słupsku, „gdzie na jednym z oddziałów miał ukrywać się jeden z mężczyzn poszukiwanych w tej sprawie”.



Służby dokonały przeszukań także pod Lęborkiem. To tam – nieoficjalnie informuje radio – znaleziono samochód ze śladami krwi. Ostatecznie zwłoki znaleziono w okolicach kopalni piasku i żwiru pomiędzy Słupskiem a Jezierzycami.



Jak przekazało portalowi tvp.info biuro prasowe MON, zamordowany mężczyzna w przeszłości odbył wyłącznie zasadniczą służbę wojskową. Jednocześnie resort zaprzeczył, by był on żołnierzem wojsk specjalnych.

