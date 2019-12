Nagrody dla wysokich urzędników we Wrocławiu. Spór związkowców z prezydentem

Związkowcy z wrocławskiego magistratu domagają się od prezydenta miasta Jacka Sutryka, aby ograniczył kwoty nagród dla kierownictwa urzędu – podała „Gazeta Wrocławska”.

„Prezydent Sutryk długo nie chciał ujawnić wypłaconych kwot. Nakazał mu to dopiero sąd. Wtedy okazało się, że byłym już wiceprezydentom wypłacono od 53 do 61 tys. zł" – napisano.



Gazeta opublikowała m.in. listę wrocławskich urzędników, którzy w 2018 r. dostali ponad 20 tys. zł nagrody. Zestawienie otwierają byli wiceprezydenci Wrocławia. Według tej listy najwięcej, ponad 60 tys. zł nagrody, otrzymał w 2018 r. Wojciech Adamski. Ponad 50 tys. otrzymali Maciej Bluj oraz Adam Grehl.



„Po ujawnieniu tych kwot związkowcy z ratusza weszli w spór zbiorowy z prezydentem. Obie strony będzie próbował godzić mediator” – czytamy.



Gazeta twierdzi, że związkowcy domagają się od prezydenta Sutryka ograniczenia nagród dla kierownictwa urzędu. Związkowcy twierdzą, że wysokość nagród przekłada się na sytuację finansową pracowników, ponieważ nagrody są wypłacane z tego samego budżetu, co pensje.



Dalej podaje, że Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach sporu zbiorowego z prezydentem Jackiem Sutrykiem wystąpił z żądaniem wprowadzenia w regulaminie wynagradzania pracowników urzędu przepisów określających górną wysokość sumy nagród, jakie pracownik może otrzymać w roku kalendarzowym.

„Jacek Sutryk kategorycznie nie wyraził zgody na postulat związku. Sprawa będzie teraz prowadzona przy udziale zewnętrznego mediatora” – mówi anonimowy pracowników urzędu.