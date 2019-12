Nie żyje inicjator akcji Ice Bucket Challenge. Miał 34 lata

Nie żyje Pete Frates, za sprawą którego miliony ludzi na całym świecie wylewały sobie na głowę kubeł lodowatej wody w ramach akcji Ice Bucket Challenge. 34-latek zmagał się ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS).

Frates był amerykańskim bejsbolistą, który zapadł na straszliwą chorobę. „Pete nigdy nie narzekał na swoją chorobę. Traktował to jako szansę, by dawać nadzieję innym chorym i ich rodzinom” – napisali jego bliscy w oświadczeniu.



Sportowiec zainicjował w 2014 roku akcję Ice Bucket Challenge. Jej uczestnicy musieli wylać na siebie kubeł lodowatej wody i umieścić nagranie w sieci oraz nominować trzy kolejne osoby do podjęcia wyzwania. Zachęcano przy tym do wpłat na ALS Association, organizację zajmującą się badaniami nad stwardnieniem zanikowym bocznym.



Za wiadro chwyciły miliony osób, w tym politycy, sportowcy i celebryci. Wśród nich byli m.in. George W. Bush, Bill Gates, Mark Zuckerberg czy aktor Tom Cruise. W Polsce podjęli się tego choćby piłkarze reprezentacji Polski. Dzięki kampanii zebrano ponad 115 mln dolarów.

