Fikcyjny handel paliwem, realne wielomilionowe straty dla Skarbu Państwa

Ponad 9 mln zł mógł stracić Skarb Państwa na działalności grupy zajmującej się nielegalną sprzedażą paliw, którą „maskowano” fikcyjnymi dostawami tego towaru do Czech. Funkcjonariusze KSP i KAS zatrzymali pięcioro członków gangu. Wystawili oni fikcyjne faktury na ponad 39 mln zł.

Zarabiali miliony na zamianie gazu grzewczego w paliwo LPG 260 funkcjonariuszy CBŚP oraz KAS wzięło udział w obławie na gang sprzedający stacjom LPG gaz grzewczy jako napędowy. Zatrzymano 11 osób i... zobacz więcej

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KSP wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali terenie województw łódzkiego i śląskiego pięć osób. To członkowie grupy, która handlowała nielegalnym paliwem. Wśród podejrzanych znalazła się obywatelka Rosji. Tylko ona trafiła do aresztu. Czterech jej polskich wspólników odzyskało wolność po wpłaceniu poręczeń majątkowych.



– Przestępczy proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjną wewnątrzwspólnotową dostawę paliw na rzecz podmiotu z Czech. Faktury ujęte w deklaracjach VAT opiewały na ponad 39 mln zł, jednak w rzeczywistości dotyczyły sprzedaży krajowej ze stawką 23 proc., co w konsekwencji oznacza stratę dla Skarbu Państwa w wysokości ponad 9 mln zł – poinformował Robert Antoszkiewicz, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.



W sprawie zostały zabezpieczone dokumenty rachunkowe oraz zapisy na elektronicznych nośnikach informacji związane z dokonywaniem transakcji, dotyczących firm wykorzystywanych w karuzeli VAT-owskiej. Śledztwo w sprawie rozbitej grupy prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie.



– Dzięki profesjonalnej współpracy pomiędzy funkcjonariuszami policji i KAS został przerwany „karuzelowy” proceder obrotu paliwami. Śledztwo ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne zatrzymania – zaznaczył nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.

