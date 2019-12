Skrzyżowanie niebezpieczne dla pieszych. „Już w październiku zgłaszaliśmy”

Mieszkańcy stołecznej Białołęki już w pierwszej połowie października alarmowali Komendę Stołeczną Policji, że po przebudowie skrzyżowania ulica Klasyków jest niebezpieczna dla pieszych – poinformowało warszawskie stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Mimo apeli o zajęcie się sprawą, w poniedziałek na pasach został potrącony pieszy.

Aktywiści podali na Facebooku, że po tym, jak mieszkańcy Białołęki zgłosili swoje apele na policję, zostały one przekazane do Zarządu Dróg Miejskich. „Policja sprawnie przekazała korespondencję do Zarząd Dróg Miejskich Warszawa, który... zajął się tematem bez pośpiechu, wymieniając się pismami urzędowymi z Biurem Polityki Mobilności i Transportu” – podało MJN.



Jak poinformowało stowarzyszenie, w sprawie nie poczyniono żadnych konkretnych działań poza zleceniem pomiarów prędkości. „Zlecono pomiary prędkości w tym miejscu. Szkoda, że zanim podjęto realne działania, musiało dojść do niebezpiecznego wypadku. Gdyby potrąconym pieszym nie była osoba dorosła, tylko dziecko prowadzone do znajdującego się obok przedszkola, zapewne byłby to wypadek śmiertelny” – ocenili aktywiści.



W poniedziałek rano pieszy został potrącony na pasach na ulicy Klasyków. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. Kierowca odjechał z miejsca wypadku. Podinsp. Anna Kędzierzawska z KSP przekazała, że sprawca zgłosił się na policję, która prowadzi czynności w jego sprawie.





