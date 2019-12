Ewakuacja w Poznaniu po wycieku gazu

Około 80 osób, mieszkańców trzech kamienic na poznańskiej Wildzie, ewakuowano w poniedziałek wieczorem w związku z informacją o rozszczelnieniu instalacji gazowej. Na miejscu pracują pogotowie gazowe, straż pożarna i policja.

Do wycieku gazu doszło w jednej z kamienic przy ul. Poplińskich. W związku z zagrożeniem ewakuowano mieszkańców trzech budynków.



Oficer dyżurny poznańskiej straży pożarnej przekazał, na miejscu cały czas pracuje pogotowie gazowe. Ewakuowani mieszkańcy czekają na możliwość powrotu do swoich mieszkań.



Na razie nie wiadomo, jak długo mogą potrwać działania służb ratowniczych. Z myślą o osobach ewakuowanych podstawiono autobusy MPK, aby w schronieniu mogły poczekać na decyzję o możliwości powrotu do domów.

#wieszwiecej Polub nas