Szczyt „czwórki normandzkiej”. „Kommiersant”: nie uzgodniono rozgraniczenia sił w Donbasie

Na szczycie „czwórki normandzkiej” w Paryżu nie udało się uzgodnić dalszego wycofania sił i uzbrojenia walczących w Donbasie stron – podał w poniedziałek wieczorem rosyjski dziennik „Kommiersant”. Gazeta twierdzi, że Rosja i Ukraina porozumiały się w prawie tranzytu gazu.

Dziennik podał przed północą czasu moskiewskiego (godz. 22 w Polsce), że „Rosja i Ukraina porozumiały się w sprawie tranzytu gazu, ale szczegóły na razie nie są upubliczniane”. Natomiast Jurij Witrenko z władz ukraińskiego koncernu Naftohaz powiedział jedynie, że rozmowy na temat gazu były „konstruktywne” i że Rosja i Ukraina uzgodniły, że będą one kontynuowane.



Według „Kommiersanta” na szczycie w Paryżu nie udało się uzgodnić dalszego wycofania wojsk i uzbrojenia z kolejnych odcinków frontu wojny w Donbasie. Przed poniedziałkowym spotkaniem udało się doprowadzić do takiego wycofania w rejonach trzech miejscowości: Zołote, Petriwske i Stanica Ługańska. Istniały nadzieje, że rozszerzenie tego procesu o dalsze miejscowości będzie jednym z konkretnych rezultatów rozmów w Paryżu.



Gazeta twierdzi, że porozumienia nie udało się w tej sprawie osiągnąć z powodu stanowiska strony ukraińskiej. Zastrzeżono przy tym, że nie zdołano uzyskać komentarza stron uczestniczących w rozmowach.



Choć szczyt „czwórki normandzkiej”, pierwszy od 2016 roku, dotyczyć miał konfliktu w Donbasie, to spodziewano się, że przywódcy Rosji i Ukrainy, Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski, poruszą na nim również kwestie gazowe. Kontrakty między Rosją i Ukrainą na dostawy i tranzyt gazu wygasają z końcem tego roku.

Prezydenci odbyli w poniedziałek późnym wieczorem spotkanie dwustronne. Rozmowa trwała ponad godzinę. Służby prasowe prezydenta Ukrainy poinformowały na Facebooku, że po spotkaniu „negocjacje powróciły do formatu czwórki (normandzkiej) w ramach kolacji roboczej”.Rosyjskie agencje informacyjne przekazały krótką wypowiedź Putina po spotkaniu z prezydentem Ukrainy. – Przebiegła dobrze, jestem zadowolony – odparł Putin, odpowiadając na pytanie prasy o przebieg rozmowy z Zełenskim, i określił tę rozmowę jako „rzeczową”.„Czwórkę normandzką” tworzą przywódcy Ukrainy, Francji, Niemiec oraz Rosji. Prócz Zełenskiego i Putina w poniedziałkowych rozmowach uczestniczy ich gospodarz, Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel.