Tokarczuk mówiła o „zamykaniu się" na innych, po czym zaczęła masowe banowanie na Twitterze

W czasie swojej mowy wygłoszonej w Sztokholmie, Olga Tokarczuk mówiła o „zamknięciu w bańce własnych doświadczeń” i „braku zdolności do porozumienia z ludźmi o doświadczeniach odmiennych” oraz o „rozpadzie wspólnoty i o wrzasku własnego »ja«, uznającego się za miarę wszechrzeczy”. Po tym wykładzie zbanowała masowo wielu użytkowników Twittera, w tym m. in. księży i dziennikarzy.

Jak pisze Edyta Hołdyńska z „Sieci”, zamówiła książki Tokarczuk, a ta ją zablokowała na Twitterze. „Nadal będę starała się oceniać twórczość, nie poglądy, ale jest coraz trudniej” – pisze. „Słowa o niej ani do niej nigdy nie napisałam” – deklaruje z kolei Magdalena Ogórek, dziennikarka TVP, również zablokowana przez noblistkę.



Zbanowany został również m.in. szef portalu tvp.info Samuel Pereira. „Czy przy okazji mogłaby Pani powiedzieć komu dała Pani do obsługi swoje konto TT? Wiele osób chętnie dowiedziałoby się dlaczego dostali bana, mimo iż – tak jak ja – nawet tweeta do Pani wcześniej nie napisali” – napisał.

Zamówiłam książki Olgi Tokarczuk, a ona mnie zablokowała. Nadal będę starała się oceniać twórczość, nie poglądy, ale jest coraz trudniej. �� — Edyta Hołdyńska (@EHoldynska) 8 grudnia 2019

Słowa o niej ani do niej nigdy nie napisałam. pic.twitter.com/2qhsLJN6Kh — Magda Ogórek (@ogorekmagda) 8 grudnia 2019

Pani @tokarczuk_olga gratuluję Nobla! Czy przy okazji mogłaby Pani powiedzieć komu dała Pani do obsługi swoje konto TT? Wiele osób chętnie dowiedziałoby się dlaczego dostali bana, mimo iż - tak jak ja - nawet tweeta do Pani wcześniej nie napisali. Miłej niedzieli pic.twitter.com/spA65rbW1O — Samuel Pereira ���� (@SamPereira_) 8 grudnia 2019

Właśnie się zorientowałem, że dostałem prewencyjnego bana od pewnej noblistki. Dołączyła do klubu z Kuźniarem i Biedroniem, z którymi też nie pisałem i także lata temu dali mi prewencyjnego bana �� — Krzysztof Bosak ����� (@krzysztofbosak) 7 grudnia 2019

Niejaka Tokarczuk Olga mnie zbanowała, mimo, że nigdy nie była w kręgu moich zainteresowań! �� — Jacek (Komisarz) Wrona �����������⛪ (@JacekWronaCBS) 7 grudnia 2019

Nigdy w życiu z p. Tokarczuk nie wymieniłem słowa. 1.raz jestem na jej profilu a tu niespodzianka. Pani Oldze życzę jednak odwagi i kochania ludzi, którzy mają inne poglądy niż ona. Jest coś ważniejszego od Nobla - Królestwo Boże. „Nagrodę” zbawienia dostaje się za Wiarę i Miłość pic.twitter.com/acrPzAdfhy — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) December 7, 2019

Widocznie ktoś dystrybuuje listy "nieprawomyślnych", których opinie mogą zaburzyć stany zachwytu nad opiniami noblistki. A w końcu nie chodzi wolność i demokrację, tylko o określoną narrację. — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) December 7, 2019

Przedwczoraj w Sali Giełdy Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie Tokarczuk wygłosiła swój odczyt. We wtorek po południu, razem z Peterem Handke (Nobel za 2019 rok) odbierze z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa złoty noblowski medal oraz dyplom. Nagrody Nobla otrzyma także dwunastu noblistów z pozostałych dziedzin. Oddzielna ceremonia odbędzie się w Oslo, gdzie wręczona zostanie Pokojowa Nagroda Nobla.