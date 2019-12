Kolejny wypadek na przejściu. Po wypadku na Sokratesa ratusz niczego nie zmienił

W Warszawie doszło do kolejnego dramatycznego wypadku na przejściu dla pieszych w miejscu, którego przebudowy domagali się mieszkańcy. Tym razem potrącony samochodem mężczyzna przeżył, ale w stanie ciężkim został odwieziony do szpitala. Ratusz prowadził korespondencję, ale fizycznych działań nie podjęto. W październiku na przejściu dla pieszych na ul. Sokratesa zginął na miejscu ojciec rodziny. Właśnie po tej tragedii prezydent Trzaskowski obiecywał, że to podejście się zmieni „tu i teraz”.

Do zdarzenia wypadku doszło rano na ul. Klasyków w Płudach – to część dzielnicy Białołęka. 85-letni kierowca uderzył w pieszego z taką siłą, że poszkodowany mężczyzna przeleciał w powietrzu na drugą stronę jezdni i uderzył w maskę samochodu, którego kierowca zatrzymał się wcześniej, by go przepuścić.



Zdaniem stowarzyszenia Miasto Jest Nasze gdyby na jego miejscu było kilkuletnie dziecko (obok jest przedszkole, a nieco dalej szkoła), mogłoby nie przeżyć. Domniemany sprawca zbiegł z miejsca wypadku, ale zgłosił się na policję w ciągu dnia.



Miasto Jest Nasze opublikowało pismo, w którym jeden z mieszkańców okolicy w imieniu swoim i sąsiadów informował o zagrożeniu wynikającym z przekraczania przez kierowców dopuszczalnej prędkości i wnosił o zamontowanie elementów infrastruktury egzekwujących jej przestrzeganie, takich jak np. progi zwalniające.





źródło: miastojestnasze.org, rdc.pl, facebook

Jak informuje MJN, pismo wysłano w pierwszej połowie października do policji, która „sprawnie przekazała korespondencję” do ZDM, ale ten „zajął się tematem bez pośpiechu, wymieniając się pismami urzędowymi z Biurem Polityki Mobilności i Transportu”.Właśnie w październiku na przejściu na ul. Sokratesa zginął ojciec rodziny, w którego kierowca samochodu wjechał z prędkością 130 km/k. Mieszkańcy przez kilka lat przed tym wypadkiem próbowali doprowadzić do przebudowy ulicy tak, by rozwijanie autostradowych prędkości było niemożliwe. Rok przed tragedią ZDM nawet przygotował projekt montażu progów zwalniających – ale pozostał on na papierze.Po wypadku na Sokratesa prezydent stolicy Rafał Trzaskowski obiecał „rewolucję związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego” i zapowiedział zmiany „tu i teraz”.„Szkoda, że zanim podjęto realne działania, musiało dojść do niebezpiecznego wypadku” – komentuje sytuację na ul. Klasyków Miasto Jest Nasze. Jak wynika z wpisów mieszkańców Warszawy na facebookowej stronie MJN, takich miejsc jest więcej.