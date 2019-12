Tysiące Mikołajów na ulicach [GALERIA]

Tysiące biegaczy zmierzyło się z wiatrem i deszczem, przebiegając ulice szkockiego miasta Glasgow w ramach konkursu „Santa Dash”. Trasa liczyła 5 km. Bieg odbył się także w Londynie. Uczestnicy – jak co roku – włożyli biało-czerwone stroje św. Mikołaja. Pieniądze z prowadzonej jednocześnie zbiórki zostaną przeznaczone na cel charytatywny.

Ulicami Glasgow przebiegło ok. 7 tys. osób – dzieci i dorośli. Większość biegaczy założyło stroje Mikołaja, niektórzy jednak wybrali inne przebranie, m.in. renifera czy bałwana.

Zgromadzone pieniądze z opłaty za wpisowe zostaną przeznaczone na lokalne cele charytatywne. „Santa Dash” odbywa się w Glasgow od 2006 r. Od tego czasu zebrano ponad 350 tys. funtów.

The family & I did a 5k run on a Sunday morning, in December... We are very foolish but we each got one of these awesome medals.

Seeing the amount of red and all Santas singing, dancing and running together was something else.#SantaDash #GlasgowSantaDash #5k #5kRun pic.twitter.com/ETtqf3GEYP