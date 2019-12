Jest taka rywalizacja, w której reprezentanci Polski są zwykle, co do zasady, niepokonani. Mamy najlepsze gołębie pocztowe i rzesze hodowców. Co ciekawe, ten sport, to również dobry biznes. W Polsce jednym z najbardziej znanych hodowców gołębi jest Dominik Palarski. Ptaki te kochał od przedszkola. Teraz zawodowo zajmuje się ich hodowlą. Jego gołębie zdobywają wysokie noty w polskich i międzynarodowych zawodach.

