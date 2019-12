„Ekspert w strzelaniu demokracji w plecy”. Komentarze pod zdjęciem Tuska celującego w Trumpa

„Tusk, ekspert w strzelaniu demokracji w plecy”, „zachowanie jak w przedszkolu, dorośnij”, „lewacki tchórz”, „Oberführer IV Rzeszy bał się spojrzeć prezydentowi Trumpowi w twarz”, „na arenie światowej jest zerem” – to tylko niektóre komentarze Brytyjczyków po opublikowaniu zdjęcia Donalda Tuska celującego palcami w plecy Donalda Trumpa. Internauci podkreślali również, że „w Polsce gardzą Tuskiem”.

Zdjęcie, na którym szef Rady Europejskiej przykłada palce złożone tak, by przypominały pistolet, wykonano podczas szczytu G7 w Kanadzie w 2018 r. Opublikował je na Twitterze sam Donald Tusk 3 grudnia 2019 r., trzy dni po zakończeniu kadencji przewodniczącego RE.



Fotografia obiegła światowe media, zamieścił ją również portal dailymail.co.uk. Pod artykułem zamieszczono tysiące komentarzy. Głównie negatywnych; autorzy niektórych z nich naprawdę nie przebierali w słowach:



„Wow! Tusk zachował się, jak rozkapryszone dziecko. I tak wiemy, że nim jest”.



„On ciągle dowodzi, że jest jedną wielką kompromitacją”.



„Definicja dowcipu liberalnego lewaka. Ale śmieszne”.



„To oczywista groźba morderstwa. Tusk powinien odpowiadać, chyba że jest ponad prawem. A co najmniej należy mu dożywotnio zakazać wjazdu do USA”.



„Dyktator ZSRE Donald Tusk to globalna porażka, tak jak wszyscy dyktatorzy ZSRE”.



„Co za idiota. Zdrajca. Niech ta jego żałosna działalność polityczna wreszcie się skończy. To jest dosłownie niemiecki kundel”.

źródło: dailymail.co.uk

Pojawiły się także nieliczne wpisy, w których z powodu zachowania Tuska negatywnie pisano o Polsce. Inni komentujący wskazywali jednak, że także większość rodaków „gardzi” (to słowo pojawiało się wielokrotnie) byłym przewodniczącym RE. „Tuska przezywają w Polsce i w kręgach europejskich »marionetką Merkel«” – zauważył jeden z czytelników portalu.Donald Tusk publikując zdjęcie napisał: „Pomimo chwilowych turbulencji, nasza transatlantycka przyjaźń musi trwać”.