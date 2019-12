Szwedzka bohaterka ruchu #Metoo skazana za pomówienie

Bohaterka ruchu #Metoo Cissi Wallin została skazana przez sąd w Sztokholmie na karę grzywny za pomówienie Fredrika Virtanena, znanego dziennikarza „Aftonbladet”. Feministka publicznie oskarżyła go o gwałt, w wyniku czego stracił on pracę.

Według wyroku sądu Cissi Wallin, która znana jest z kontrowersyjnych felietonów i wypowiedzi, ma zapłacić 5 tys. koron grzywny (475 euro), a także wypłacić dziennikarzowi odszkodowanie w wysokości 90 tys. koron (8,5 tys. euro).



Głośny skandal wybuchł 16 października 2017 r., gdy Cissi Wallin napisała na swoim Instagramie, że jest ofiarą gwałtu. Jako sprawcę wskazała publicystę „Aftonbladet” Fredrika Virtanena. Był to pierwszy w Szwecji przypadek oskarżenia w ramach ruchu #Metoo osoby znanej publicznie.



Virtanen zaprzeczył oskarżeniom o gwałt, zwracając uwagę, że postępowanie w tej sprawie zostało przez policję umorzone w 2012 r. Wallin jednak nie chciała wycofać się ze swoich słów, co doprowadziło do procesu, który zainicjował dziennikarz.



Po wybuchu afery gazeta „Aftonbladet”, znana z troski o równouprawnienie i prawa kobiet, przeprowadziła wewnętrzne postępowanie, a Virtanen (choć postępowanie nie zakończyło się wiążącą konkluzją) odszedł z pracy. Napisał później książkę, w której przedstawił swoją wersję wydarzeń i życie w cieniu oskarżenia.



W jednym ze swoich felietonów Cissi Wallin napisała, że jej mama była polską sprzątaczką.

#wieszwiecej Polub nas