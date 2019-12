„Putin musi zrobić porządek”. Komentarze w Rosji po decyzji WADA

Decyzja WADA o wykluczeniu Rosji z udziału w najbliższych zimowych i letnich igrzyskach olimpijskich to temat numer jeden w rosyjskich mediach. – Jestem zdania, że postanowienia WADA wymagają twardej reakcji ze strony całego naszego kraju, a przede wszystkim prezydenta Władimira Putina – grzmi cytowany przez agencję TASS Igor Lebiediew.

Lebiediew to były piłkarski działacz, obecnie deputowany do dumy. Nadzieję dla rosyjskiego sportu widzi tylko w Putinie. – To jedyna osoba, która ma odpowiedni autorytet, żeby przywrócić porządek w tej kwestii – przyznaje.



W czystość rosyjskiej walki z nielegalnym wspomaganiem wierzy minister sportu Pawieł Kołobkow.



– Nie ma żadnych wątpliwości, że system antydopingowy działa u nas bez zarzutu. Co roku RUSADA pobiera około 9 tys. próbek, więc WADA nie powinna mieć wątpliwości, co do naszej walki z dopingiem. Być może zdecydujemy się jeszcze na dodatkowe testy sportowców, ale mogę zagwarantować, że każdy rosyjski sportowiec jest badany na obecność niedozwolonych środków – cytuje wypowiedź członka rządu portal Russia Today.



Dalej idzie premier Dmitrij Miedwiediew, który decyzję Światowej Organizacji Antydopingowej nazywa „antyrosyjską histerią”.

Jeszcze dalej poszedł szef rosyjskiej agencji antydopingowej w rozmowie z Russia Today.– RUSADA jest jedyną organizacją, która nie została objęta żadnymi restrykcjami. Napisano, że CRC [Komitet ds. Zgodności – przyp. red.] nie rekomenduje żadnych kar wobec Rosyjskiej Organizacji Antydopingowej – powiedział Jurij Ganus.

Tymczasem już na początku oświadczenia WADA, czytamy, że „Komitet Wykonawczy WADA jednogłośnie potwierdził rekomendacje CRC, aby wykluczyć RUSADA z systemu antydopingowego na okres czterech lat”.



Dużo rozsądniej wypowiadał się znakomity przed laty rosyjski hokeista Wiaczesław Fietosow.



– Jestem mocno wkurzony decyzją WADA, bo ona może pogrzebać profesjonalny sport w całym kraju. Ucierpi mnóstwo niewinnych sportowców i trenerów. Niezależnie od tego, co wydarzy się w przyszłości, upłynie dużo czasu, zanim Rosja odzyska reputację kraju, w którym nie ma miejsca na doping – przyznał złoty medalista olimpijski w hokeju na lodzie z Sarajewa i Calgary.



– Oczywiście, że powinniśmy się odwołać, ale nie mam przekonania, że przedstawimy wystarczające argumenty, aby odwrócić decyzję WADA. Trzeba też spojrzeć na to, że WADA podjęła decyzję jednogłośnie. Nie może tu być mowy o jakimś antyrosyjskim spisku – dodał w rozmowie z agencją TASS.



Jeśli Rosjanie złożą apelację, sprawa trafi przed Międzynarodowy Trybunał ds. Sportu w Lozannie.