Amerykański lotniskowiec ochrzczony przez córkę prezydenta Johna F. Kennedy'ego [GALERIA]

7 grudnia, w 78. rocznicę japońskiego ataku na Pearl Harbor, Caroline Bouvier Kennedy, córka prezydenta Johna F. Kennedy'ego, ochrzciła otniskowiec USS John F. Kennedy (CVN 79). Caroline Kennedy jest byłą ambasador USA w Japonii.

Amerykanie znów będą mogli głosować na Kennedy’ego Demokratyczny kongresman z Massachusetts Joe Kennedy III ogłosił w sobotę swą kandydaturę do Senatu Stanów Zjednoczonych. Zmierzy się w prawyborach... zobacz więcej

Uroczystość odbyła się w stoczniowym wydziale Huntington Ingalls Industries – Newport News Shipbuilding w Newport News, w stanie Virginia.



CVN 79 to drugi okręt nowej generacji klasy lotniskowców o napędzie jądrowym.



To również drugi amerykański lotniskowiec nazwany na cześć prezydenta Kennedy'ego. Pierwszym był ostatni konwencjonalnie napędzany lotniskowiec CV-67, służący od 1968 do 2007 r.

#wieszwiecej Polub nas

W budowie lotniskowca zastosowano nowe rozwiązania techniczne – szczególnie te w dziedzinie napędu wytwarzania energii, obsługi amunicji i systemów startowych samolotów .



Dzięki tym rozwiązanym technicznym, a także możliwościom bojowym, które lotniskowiec wnosi do floty, mają przekształcić wojnę morską, wspierając skuteczniejszą obecność amerykańskiej marynarki wojennej.



Załogę stanowić ma 4660 osób. Lotniskowiec będzie mógł rozwinąć prędkość ponad 30 węzłów (56 km/h).