Konserwator zabytków podał termin zgłoszenia prac w konkursie na pomnik Bitwy Warszawskiej

Do 14 lutego do godz. 16 można składać prace w konkursie na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej. Wcześniej, do 31 grudnia, należy złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie – wynika z regulaminu opublikowanego na stronie stołecznego konserwatora zabytków.

Müller o łuku triumfalnym: Rząd wesprze tę inicjatywę – Rząd będzie prowadził działania by wesprzeć tę inicjatywę, nie mówię w jakiej konkretnie formie, aby w przyszłym roku taki łuk powstał –... zobacz więcej

Konkurs na koncepcję architektoniczno-rzeźbiarską pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską z 1920 r., który stanie na placu Na Rozdrożu, został ogłoszony 6 grudnia. Obejmuje także zagospodarowanie terenu, na którym ma stanąć – teraz to placyk z fontanną. Wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński na konferencji zapowiadającej konkurs powiedział, że rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec lutego przyszłego roku.



Zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków uczestnictwo w konkursie wymaga m.in. wykształcenia architekta lub artysty plastyka i doświadczenia w kompleksowej realizacji projektu przestrzeni publicznej. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 31 grudnia do godz. 16 w biurze stołecznego konserwatora.



Uczestnicy, którzy spełnią wymagania organizatorów, zostaną zaproszeni do składania prac konkursowych – również w biurze stołecznego konserwatora. Termin składania prac upłynie 14 lutego w przyszłym roku.

#wieszwiecej Polub nas

Forma pomnika jest dowolna, powinna jednak spełniać wytyczne organizatorów. Chodzi m.in. o dostosowanie obiektu do Osi Stanisławowskiej i uwzględnienie charakteru placu gwiaździstego, jakim jest plac Na Rozdrożu. Pomnik nie może też zaburzać panoramy Zamku Ujazdowskiego od strony skarpy.Praca musi zawierać element bądź elementy wodne i uwzględniać duży udział zieleni. Organizatorzy chcą również, aby została zwiększona dostępność placu. Otoczenie pomnika powinno być przyjazne, umożliwiające wypoczynek - z wygodnymi i estetycznymi miejscami do siedzenia.Założenia ideowe załączone do regulaminu konkursu sporządził historyk, sowietolog prof. Marek Kornat. Zgodnie z nimi upamiętnienie powinno podkreślić zjednoczenie polskiego społeczeństwa mimo głębokich podziałów politycznych w decydującym momencie wojny polsko-sowieckiej, a także zaakcentować niepodległościowy charakter bitwy.

Według historyka dobrze byłoby także czytelnie przekazać, że bitwa była konfrontacją militarną Polaków nie z narodem rosyjskim, lecz z pierwszym państwem totalitarnym ówczesnego świata. Jako konieczne wymieniono też podkreślenie europejskiego znaczenia starcia. Wypada też – czytamy – zaznaczyć, że Bitwa Warszawska przyniosła zwycięstwo samodzielnym wysiłkiem polskim.



Dla najlepszych projektów przewidziano nagrody pieniężne (pod warunkiem zdobycia określonej w regulaminie liczby punktów). Zwycięzca, poza zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, otrzyma 50 tys. zł. II nagroda opiewa na 25 tys. zł, a trzecia – na 15 tys. zł. Możliwe będą także wyróżnienia, których kwotę łączną zaplanowano na 10 tys. zł.



O rozstrzygnięciu konkursu i terminie ogłoszenia wyników organizatorzy poinformują m.in. na stronie internetowej BSKZ. Po ogłoszeniu wyników jest planowana wystawa wszystkich prac i pokonkursowa dyskusja.



Prace oceni 20 osób



Prace będzie oceniał sąd konkursowy, któremu przewodniczy zastępca stołecznego konserwatora zabytków Sylwia Brzezińska. Sąd tworzy 20 osób, m.in. wiceminister kultury Jarosław Sellin, wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, radni: Tomasz Żyłka (KO) i Piotr Mazurek (PiS), a także historycy, architekci i urbaniści.



Przedstawiciele rządu i miasta chcą, aby pomnik został odsłonięty w setną rocznicę bitwy.