Mężczyzna do policjantów: Pokażcie swoje ryje. Sąd go uniewinnił

Sąd Rejonowy w Chorzowie uniewinnił mężczyznę, który wyzywał interweniujących policjantów od „ryjów”. „Użyte przez oskarżonego słowa nie mogły być uznane za zniewagę [...], bo słowo »ryj« oznacza przedłużenie odcinka szczęki i żuchwy występujące u niektórych zwierząt i występuje również jako pospolite określenie ludzkiej twarzy, takie jak: morda, pysk, facjata, japa, paszcza itp. Słowo »ryj« jest jedynie synonimem nieokreślającym cechy wyglądu” – uznał sędzia Wojciech Kruciński. „Ciekawe, jaka byłaby reakcja sądu, gdyby oskarżony zwrócił się do sędziego: »zamknij ryja«. Bo do policjantów to wolno?” – pyta minister Maciej Wąsik.

Sprawa dotyczy mężczyzny, którego legitymowała policja. Po zakończeniu czynności zaczął on nagrywać funkcjonariuszy telefonem komórkowym. Kiedy ci nie chcieli pokazać mu twarzy, krzyknął do nich: „Pokażcie mi swoje ryje!” Sprawa skończyła się w sądzie. Mężczyznę uniewinniono – sąd uznał, że nie znieważył on policjantów.



Na Twitterze Policji pojawiło się uzasadnienie wyroku.



„Należy stwierdzić, iż słowo »ryj« to określenie na przedłużenie żuchwy, występujące u niektórych zwierząt jak świnie, dziki, itp., a chodzi tu głównie o zwierzęta ryjące w ziemi, w poszukiwaniu pokarmu. W wielu słownikach to słowo występuje również jako pospolite określenie ludzkiej twarzy (np. w powiedzeniu »zamknij ryj«), będąc synonimem takich słów jak: morda, pysk, facjata, japa, paszcza, itp., bowiem samo słowo »ryj« jest jedynie synonimem nieokreślającym cech wyglądu” – napisał w uzasadnieniu sędzia Wojciech Kruciński z Sądu Rejonowego w Chorzowie.



„Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku chodzi o policjantów, a więc osoby muszące się charakteryzować odpornością psychiczną i twardym charakterem w walce z przestępczością. Interweniujący wiedzieli, z jakim »towarzystwem« mają do czynienia. Oskarżony jest kibicem i ma zawodowe wykształcenie. Trudno się więc było po nim spodziewać wyszukanych manier, czego pokrzywdzeni z pewnością mieli świadomość” – czytamy.

„Uzasadnienie orzeczenia Sądu w sprawie znieważenia policjantów przez chuligana” - nie komentujemy. Zapewniamy jednak, że policjanci mają pełne wsparcie kierownictwa @PolskaPolicja które nigdy nie będzie przyzwalać na kierowanie pod adresem policjantów jakichkolwiek wyzwisk! pic.twitter.com/Hxf2ibkNGw — Polska Policja ������� (@PolskaPolicja) 9 grudnia 2019

Do sprawy odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Na Twitterze zapytał on, co by się stało, gdyby podobne słowa padły w kierunku sędziego.

Ciekawe, jaka byłaby reakcja sądu, gdyby oskarżony zwrócił się do sędziego: "zamknij ryja". Bo do policjantów to wolno? https://t.co/LtBEKM5MQ9 — Maciej Wąsik���� (@WasikMaciej) 9 grudnia 2019

"Wysoki sądzie, czy wysoki sąd mógłby szerzej otwierać ryj? Bo nie słyszę, co wysoki sąd mówi." https://t.co/UJHQvcQH7q — Maciej Janiak (@janiak_maciej) 9 grudnia 2019

To żart, prawda?

Przecież sąd nie może pisać w uzasadnieniu słów, które uwłaczają jego godności, a sędzię kompromitują: "[.]słowo ryj, to określenie na przedłużenie szczęki i żuchwy występujące u niektórych zwierząt [.], to określenie również ludzkiej twarzy - =zamknij ryj=". https://t.co/LXyH7fWTm4 — Spirydion Oxymoron (@SpirOxy) 9 grudnia 2019

czy moglibyśmy zobaczyć ryj sędziego? https://t.co/hNTJmBrKrs — Krzysztof Karnkowski (@karnkowski) 9 grudnia 2019

Sytuację skomentowali również internauci. „To żart, prawda?”, „Wysoki sądzie, czy wysoki sąd mógłby szerzej otwierać ryj?” – pytają.