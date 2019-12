Miedwiediew: Rosyjskie organizacje powinny odwołać się od decyzji WADA

Według premiera Dmitrija Miedwiediewa organizacje rosyjskie powinny odwołać się od decyzji Światowej Agencji Antydopingowej. WADA w związku z aferą dopingową wykluczyła Rosję m.in. z letnich igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 i zimowych w Pekinie w 2022 r.

– Organizacje, które za to odpowiadają – mam na myśli organizacje rosyjskie, do kompetencji których należą te kwestie – powinny przemyśleć kwestie dotyczące apelacji od tego rodzaju decyzji – powiedział Miedwiediew na spotkaniu z wicepremierami rządu Rosji.



– Fakt, że te wszystkie decyzje powtarzają się, często w odniesieniu do sportowców, którzy tak czy inaczej już zostali ukarani (...), budzi myśl o tym, że to kontynuacja histerii antyrosyjskiej, która przybrała już formę chroniczną – oświadczył szef rządu. Jednocześnie przyznał, że „nie można zaprzeczać”, iż w sporcie rosyjskim „istnieją na razie znaczne problemy z dopingiem”.



Szef Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA) Jurij Ganus powiedział, że rada nadzorcza tej organizacji 19 grudnia najprawdopodobniej podejmie decyzję o apelacji. Jednak jego zdaniem apelacja ta zapewne nie ma perspektyw.



Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) wykluczyła Rosję ze wszystkich wielkich imprez sportowych do 2023 r., w tym z igrzysk w Tokio i w Pekinie. Rosyjscy sportowcy nie będą mogli startować w swoich barwach, ale możliwy jest ich występ pod neutralną flagą, podobnie jak w zeszłym roku na zimowej olimpiadzie w Pjongczangu. Tak też się zdarzyło w 2016 r. w Rio de Janeiro, gdzie to zastrzeżenie dotyczyło części zawodników.

źródło: pap

W ciągu 21 dni Rosjanie mogą odwołać się od decyzji WADA do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Złożenie apelacji skutkowałoby zawieszeniem sankcji aż do czasu potwierdzenia decyzji przez CAS.Sankcje wobec Rosji rekomendował dwa tygodnie temu panel WADA. Ostateczną decyzję podjął obradujący w Lozannie Komitet Wykonawczy WADA.