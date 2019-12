Ostry konflikt w PO. „Co Polaków obchodzi, że Kidawa-Błońska strzeliła focha?”

Tygodnik „Newsweek” podał, że kandydatka w prawyborach prezydenckich PO Małgorzata Kidawa-Błońska jest wściekła na szefa partii Grzegorza Schetynę. – Ziewam, jak to słyszę. Co Polaków obchodzi, że Małgorzata Kidawa-Błońska obraziła się, strzeliła focha, bierze zabawki i uważa, że Schetyna jest be? Apeluję do państwa z opozycji, żeby załatwiali to we własnym gronie. 55 odcinek opozycyjnej „Isaury” przestaje być ciekawy i zabawny – powiedział portalowi tvp.info eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

Co zirytowało wicemarszałek Sejmu? Zachowanie Schetyny podczas szczytu Europejskiej Partii Ludowej w Chorwacji.



– Grzesiek tylko wysiadł z samolotu i mówi: możecie się zdziwić, koperta wpłynęła do centrali wczoraj późnym wieczorem [z nazwiskiem kandydata na prezydenta w prawyborach w PO, termin zgłoszeń mijał o północy – red.] . Już w Chorwacji mówił w kuluarach szefom regionów, żeby popierali Jacka Jaśkowiaka, bo Kidawa nie ma szans pokonać Andrzeja Dudy. Zachował się bardzo nie w porządku – żalił się „Newsweekowi” bliski współpracownik Kidawy-Błońskiej.



– Jak ja chciałam kandydować, to wyszłam i powiedziałam o tym ludziom. Jacek mógł choćby tweeta wysłać, a nie czekać z ogłoszeniem decyzji do ostatniego momentu – powiedziała tygodnikowi sama kandydatka w prawyborach.



Do sprawy odniósł się też prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

– Start w prawyborach był moją suwerenną decyzją. Miałem dzwonić do Małgorzaty i pytać o pozwolenie? Zgłoszenie przekazałem w kopercie, bo tego wymaga regulamin prawyborów. Dąsanie się z tego powodu jest nie na miejscu – powiedział konkurent Kidawy-Błońskiej w prawyborach.

– Małgorzata Kidawa-Błońska nie dąsa się, ponieważ jest dużą, świadomą polityczką i kobietą. Rozumiem, że jest teraz kampania i przeciwnicy polityczni próbują uszyć jej jakąś łatkę. Jestem spokojna, bo Kidawa-Błońska to odpowiedzialny polityk. Nie zabrała zabawek, nie nadąsała się. Jest to szukanie jakiegoś konfliktu, którego nie ma – mówiła nam była posłanka PO Joanna Augustynowska.



„Newsweek” podał też, że PO zamówiła sondaż, z którego wynika, że 8-10 proc. wyborców po stronie opozycji oczekuje, żeby prezydentem został mężczyzna, a nie kobieta. To mogą być kluczowe głosy dla ewentualnego sukcesu w wyborach prezydenckich.



Czy tego rodzaju badaniami i innymi zakulisowymi działaniami Schetyna osłabia Kidawę-Błońską?



– Całkiem niezłą plotkę ktoś wymyślił. To nie jest tak, że Grzegorz Schetyna może pstryknąć palcem i powiedzieć regionowi, jak ma głosować. To są żywi ludzie, którzy potrafią sami zadecydować. Nasi delegaci podejmą decyzję oceniając, kto z kandydatów ma większe szanse na pokonanie prezydenta Andrzeja Dudy – stwierdziła Augustynowska z PO.



W takie zapewnienia nie wierzy poseł PiS Bartosz Kownacki.



– Grzegorz Schetyna jest bardzo sprawnym politykiem. Jeśli rzeczywiście Jacek Jaśkowiak jest jego pomysłem, to nie po to, żeby przegrać, a tym bardziej przegrać z kretesem. Nie wykluczyłbym sytuacji, kiedy w tych prawyborach wygrywa Jaśkowiak, bo Schetyna wie, co myślą struktury, jak działają. Ma z nimi dobre kontakty i nie można mu pod tym względem odmówić dużej zręczności – powiedział Kownacki.



„Newsweek” poinformował, że w tle prawyborów prezydenckich odbywa się walka o stanowisko przewodniczącego PO. Kidawa-Błońska miała zawrzeć sojusz z Borysem Budką, który chce stanąć na czele partii. Region Śląski PO wesprze wicemarszałek Sejmu w prawyborach, która w styczniowych wyborach na szefa PO udzieli Budce poparcia.