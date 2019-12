Były kandydat na prezydenta pójdzie do więzienia za stawianie oporu władzy

Lewicowy polityk antysystemowy Jean-Luc Melenchon został skazany na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za stawianie oporu władzy. W 2017 r. Melenchon kandydował na prezydenta Francji. Uzyskał 19,6 proc. i zajął czwarte miejsce.

Czyn, za który skazano polityka, miał miejsce później. 16 października 2018 r. policjanci i przedstawiciele prokuratury weszli do siedziby partii Francja Nieujarzmiona (LFI), której założycielem i przywódcą jest Melenchon, w celu jej przeszukania w ramach dwóch dochodzeń prokuratorskich w sprawie naruszenia przez LFI przepisów finansowych.



Kilku członków partii próbowało uniemożliwić funkcjonariuszom pracę. Sam Melenchon popchnął policjanta i pracownika prokuratury, wykrzykując do nich „Republika to ja!” i „Moja osoba jest święta!”. Jednocześnie wzywał swych stronników, by wyłamali drzwi do pomieszczenia, w którym odbywała się rewizja i by tam weszli. Całe zajście zostało sfilmowane.



W trakcie rozprawy przed sądem karnym w podparyskim Bobigny Melenchon nie przyznał się do użycia przemocy. Jak twierdził, chciał jedynie być obecny przy przeszukaniu, aby zapobiec ewentualnemu wyniesieniu partyjnych akt personalnych.

źródło: pap

Sąd wydając wyrok nałożył na lewicowego polityka także grzywnę 8 tys. euro. Zdaniem Melenchona sądzono go z przyczyn politycznych, a teraz „dobiega końca prawnicza opera mydlana pomysłu (minister sprawiedliwości Nicole) Belloubet i Macrona”.