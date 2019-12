„Uznano ich za persona non grata w świecie sportu”. Co oznaczają sankcje dla Rosji

Rosja została wykluczona z udziału w letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio i zimowych Pekinie. Ale dzisiejsze stanowisko WADA tak naprawdę jeszcze niczego nie wyjaśnia. – Chyba, że Rosjanie zgodzą się z decyzją Światowej Organizacji Antydopingowej i sprawa nie trafi do Międzynarodowego Trybunału ds. Sportu – tłumaczy w rozmowie z portalem tvp.info Jakub Fornalik, adwokat z kancelarii Fornalik Law.

Niezależnie od dalszego ciągu zdarzeń najmniej ucierpią piłkarze. W Sankt Petersburgu odbędą się cztery mecze przyszłorocznych mistrzostw Europy oraz finał Ligi Mistrzów w 2021 r. – Wynika to z tego, że tego typu wydarzenia nie są zaliczane do imprez o światowym zasięgu. Nie znajdują się one w katalogu WADA – mówi Fornalik.



Może to dziwić, bo zmagania piłkarzy będą transmitowane w krajach całego świata, ale fakty są takie, że dla WADA wyższą rangę mają mistrzostwa świata w zapasach niż piłkarskie Euro. Co jednak ważniejsze, UEFA nie jest sygnatariuszem WADA.



– Taką przyjęto politykę, że WADA zrzesza tylko światowe organizacje. FIFA do niej należy, UEFA i inne kontynentalne konfederacje – już nie – dodaje adwokat.

Dlatego zarówno udział w Rosji w Euro 2020, jak i finał Ligi Mistrzów nie są zagrożone. Podobnie wygląda sprawa z finałem Ligi Mistrzów. Organizatorem wszystkich tych imprez jest UEFA.Wbrew pojawiającym się plotkom decyzje WADA nie będą mieć także wpływu na eliminacje mistrzostw świata w Katarze, bo nimi zarządza także europejska unia piłkarska. Ciekawie może zrobić się, gdy Rosjanie wywalczą awans, a sankcje zostaną utrzymane.

Co wtedy? – Według postanowień WADA Rosja powinna wystąpić wtedy pod neutralną flagą FIFA, a piłkarze udowodnić, że nie brali udziału w dopingowym procederze. Na mistrzostwach świata występowałaby neutralna drużyna złożona z rosyjskich piłkarzy – dodaje adwokat specjalizujący się w prawie sportowym.



To jednak bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Rosjanie bardzo dbają o ciepłe relacje z FIFA i UEFA. Do obu organizacji płynął i płynie gigantyczny strumień pieniędzy z Gazpromu. Paliwowy gigant był partnerem rosyjskiego mundialu w 2018 r., a przynajmniej jeszcze przez dwa lata będzie jednym z głównych sponsorów UEFA.



Nie zmienia to faktu, że dzisiejsza decyzja WADA jest bezprecedensowa i bardzo dotkliwa.



– Gdyby ująć to w jednym zdaniu, można stwierdzić, że Rosja została uznana za persona non grata w sporcie. Dotyczy to sportowców, działaczy i przedstawicieli władz – wyjaśnia Fornalik.



Otwartym pozostaje pytanie, kiedy i w jakim zakresie dzisiejsze decyzje WADA wejdą w życie. Rosjanie, a tak naprawdę RUSADA, ma trzy tygodnie na powiadomienie Światowej Organizacji Antydopingowej, że nie zgadza się z jej decyzją, a wtedy WADA z kolei poinformuje o tym Międzynarodowy Trybunał ds. Sportu w Lozannie (CAS).

– Jeśli RUSADA zakwestionuje decyzję WADA w całości, wtedy CAS zajmie się rozpatrzeniem sprawy od zera. WADA, powołując się zapewne na raporty swoich jednostek dochodzeniowych, będzie próbowała udowodnić swoje stanowisko. Dla trybunału postanowienie WADA tak naprawdę nie znaczy nic – przyznaje adwokat z kancelarii Fornalik Law.



W pilnych przypadkach, np. gdyby postępowanie przed trybunałem się przedłużało, zagrażając integralności wydarzeń sportowych, WADA będzie mogła wystąpić do CAS o zabezpieczenie swoich decyzji.



Gdyby trybunał spojrzał na prośbę przychylnym okiem, sankcje weszłyby w życie jeszcze przed wyrokiem CAS.



– Pewnym jest, że jeszcze nigdy w świecie sportu nie doszło do konfliktu prawnego na taką skalę. Przez najbliższe miesiące będzie nas czekać niespotykany do tej pory spór, gdzie ścierać ze sobą będą się sport i polityka – kończy nasz rozmówca.