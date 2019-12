Znasz te osoby? Szuka ich policja w związku ze śmiertelnym pobiciem

Policjanci z Rybnika poszukują mężczyzny, który kilka dni temu w centrum miasta uderzył 36-latka. Mężczyzna po upadku doznał urazu głowy i zmarł w szpitalu. Rybnicka policja opublikowała zdjęcia podejrzewanego i towarzyszącej mu kobiety, zamieszczamy je powyżej.

Do zdarzenia doszło w poprzednią niedzielę ok. godz. 20 na ul. Zamkowej w Rybniku. Para robiła sobie zdjęcia na tle pomnika byłego burmistrza miasta.



„W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna i doszło do szarpaniny, w trakcie której podejrzewany uderzył w twarz pokrzywdzonego. Mężczyzna upadł na ziemię i doznał urazu głowy” – podała policja.



Kobieta i mężczyzna oddalili się; uderzony 36-latek trafił do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Policjanci z rybnickiej komendy prowadzą postępowanie pod kątem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.



Śledczy proszą o pomoc w odnalezieniu podejrzewanego mężczyzny i towarzyszącej mu kobiety. Zdjęcia z monitoringu policja opublikowała za zgodą prokuratury.

źródło: PAP, rybnik.slaska.policja.gov.pl

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości oraz miejsca pobytu poszukiwanych, policja prosi o kontakt z dyżurnym rybnickiej komendy pod numerem telefonu: 32 429 52 55, Wydziałem Kryminalnym KMP w Rybniku - osobiście, mailowo: kryminalny@rybnik.ka.policja.gov.pl lub telefonicznie - 32 429 52 80.Można także skontaktować się z najbliższą jednostką policji - tel. 997 lub wybrać numer alarmowy 112.