Prezydent: Mam nadzieję, że polskie startupy będą stawać się światowymi koncernami

– Dziękuję za uczestnictwo w piątej edycji „Startupów w Pałacu”, która tym razem została zatytułowana „Ekspansja”, bo o tym przede wszystkim chcieliśmy z jednej strony dyskutować, a z drugiej to właśnie chcieliśmy oceniać i za to przedstawicieli startupów doceniać – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda wziął w poniedziałek udział w spotkaniu pt. „Startupy w Pałacu_EKSPANSJA”.



– Konkurs prowadzimy tym razem, po to, żeby wyłonić zwycięzców, którzy będą mieli możliwość realizowania się w obrocie zagranicznym jeszcze bardziej niż dotychczas – podkreślił prezydent Andrzej Duda.



– Chcemy stworzyć dla tych firm i dla tych ludzi jeszcze większe możliwości otwarcia się na rynki zagranicznej – zaznaczył. Jak podkreślił, „to są firmy, które nie są takimi startupami zupełnie początkującymi. To są firmy, które mają już za sobą jakiś sukces”.



– To są firmy, które mają już punkt zaczepienia. Zakładamy, że to są firmy w dalszym ciągu ze swoimi projektami, ze swoimi pomysłami ze swoim sposobem działania tak innowacyjne, że są szanse na dalszy dynamiczny rozwój i być może w perspektywie przestaną być startupami, a staną się normalnymi firmami, które powoli będą się rozbudowywały aż do wielkości koncernu – powiedział prezydent.



Tegoroczne wydarzenie pt. „Startupy w Pałacu_EKSPANSJA” dedykowane było polskim innowacyjnym startupom, które stworzyły gotowy do wdrożenia produkt, usługę lub technologię oraz mają już pierwsze doświadczenia w ekspansji na rynki zagraniczne.



Nagroda dla laureatów konkursu to udział w misji biznesowej, ufundowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.



Wyróżnienie przyznane przez prezydenta RP jest uhonorowaniem przedsiębiorców, którzy w swoich działaniach wspierają innowacyjny rozwój gospodarczy Polski i stanowią wzór do przedsiębiorczości.





Wsparcie innowacyjnych polskich firm



„Startupy w Pałacu” to projekt, który ma na celu wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju, w tym ewentualnych inwestorów, partnerów biznesowych i nowych rynków zbytu.



W ramach projektu organizowane są publiczne prezentacje najciekawszych inicjatyw biznesowych przed potencjalnymi inwestorami, szefami spółek skarbu państwa, przedstawicielami instytucji grantowych i organizacji typu venture capital, tzw. aniołami biznesu oraz ambasadorami zagranicznych państw.





Poprzednie edycje



Dotychczas odbyły się cztery edycje projektu „Startupy w Pałacu” – pierwsza edycja we wrześniu 2016 r., „Startupy w Pałacu B2B” w marcu 2017 r., „Startupy w Pałacu_GLOBAL” w październiku 2017 r. oraz „Startupy w Pałacu_KOOPERACJA” w maju 2018 r.



Podczas dwóch pierwszych edycji projektu 20 polskich startupów mogło zaprezentować się przed Prezydentem RP i zaproszonymi gośćmi. Startupy otrzymały specjalne paszporty, które pozwoliły im wziąć udział w zagranicznych misjach gospodarczych Prezydenta RP. Dotychczas odbyło się 5 takich wyjazdów: do Szwajcarii, Szwecji, Izraela, Finlandii oraz Słowenii. Dodatkowo w efekcie ww. konferencji część startupów nawiązała relacje biznesowe z obecnymi na spotkaniach firmami.



Podczas III edycji projektu, która odbyła się w październiku 2017 r., swoje pomysły prezentowali przedstawiciele startupów gotowych do ekspansji globalnej. Zaproszonymi gośćmi byli aniołowie biznesu oraz fundusze venture capital z kraju i zagranicy, przedstawiciele największych przedsiębiorstw innowacyjnych z kraju oraz zagranicznych firm działających w Polsce, a także instytucje publiczne.



Podczas IV edycji „Startupów w Pałacu” odwrócone zostały role obowiązujące podczas tradycyjnego pitchu. Na scenie przedstawiciele pięciu polskich firm (prezesi i dyrektorzy odpowiedzialni za obszar B+R) zaprezentowali swoje dotychczasowe doświadczenia we współpracy ze startupami i wskazali perspektywy rozwoju przyszłych relacji biznesowych. Po spotkaniu odbył się mentoring pomiędzy grupą ponad 70 startupów i ok. 40 firm.



W ramach projektu organizowane są cyklicznie „Śniadania startupowe” oraz konferencje tematyczne.