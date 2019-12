„Jak pani chce oceniać prezydenta, skoro pani nie wie, co się wydarzyło?” [WIDEO]

To bardzo słaby prezydent, ubezwłasnowolniony przez polski rząd, przez Jarosława Kaczyńskiego. Polska polityka zagraniczna jest polityką skierowaną w dół – oceniała w Polskim Radiu zagraniczną działalność Andrzeja Dudy posłanka KO Monika Rosa. Gdy prowadząca zapytała ją, jakie były efekty ostatniego szczytu NATO z udziałem głowy polskiego państwa, parlamentarzystka miała problem z odpowiedzią.

Podczas ostatniego szczytu NATO w Londynie Andrzej Duda zdołał przekonać prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, aby jego kraj zgodził się na plan obronnościowy Sojuszu dla Polski i krajów bałtyckich.



Kiedy prowadząca audycję Katarzyna Gójska poprosiła Monikę Rosę, aby odniosła się do tej kwestii, posłanka miała wyraźne problemy z udzieleniem odpowiedzi.



– Zna pani efekt tego szczytu? Słyszała pani, bo może pani coś umknęło? – dopytywała dziennikarka. – Może mi umknęło, słucham – odpowiedziała parlamentarzystka.



Rosa stwierdziła następnie, że chciałaby się dowiedzieć, o co się ją konkretnie pyta. – Ja przed chwilą powiedziałam. Pytam o efekty ostatniego szczytu NATO, który się odbył w Wielkiej Brytanii, dotyczące Polski. Pani zna te efekty czy nie zna? – odparła prowadząca.

źródło: polskie radio

Gdy okazało się, że Rosa nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, Gósjka stwierdziła: „Pani jest politykiem, wypowiada się pani na tematy międzynarodowe i bezpieczeństwa i nie jest pani w stanie powiedzieć, czym się zakończył szczyt NATO? To jak pani chce oceniać prezydenta, efekty jego pracy, skoro pani nie wie, co się wydarzyło?”.Na uwagę prowadzącej, że powinna zapoznać się z efektami szczytu NATO Londynie, posłanka zadeklarowała, że na pewno to zrobi.