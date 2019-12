Emeryci dostaną wyższe świadczenia. Podwyżki od przyszłego roku

Od przyszłego roku minimalna emerytura wzrośnie o 100 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 75 zł – wynika z informacji, do której dotarł dziennik „Rzeczpospolita”. Wyższe świadczenia będą wypłacane od marca.

Zmiany w wysokości świadczeń, nad którymi pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zakładają wprowadzenie waloryzacji kwotowej zamiast procentowej. Gwarantowana kwota podwyżki świadczeń wyniesie 70 zł.



Zgodnie z przewidywaniami resortu, minimalna emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną z 1100 zł do 1200 zł. Osoby częściowo niezdolne do pracy będą natomiast otrzymywać rentę w wysokości 900 zł (obecnie wysokość świadczenia wynosi 825 zł).



Jak zauważa dziennik, obecny wskaźnik waloryzacji wynosi 103,24 proc. Oznacza to, że gdyby podwyżka miała opierać się tylko na wskaźniku procentowym, to emeryci pobierający najniższe świadczenia otrzymaliby podwyżkę o połowę niższą od tej, którą oferuje resort.

