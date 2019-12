Szczerski: Polska staje się aktywnym graczem na rynku gazu w regionie

– W nowym regionalnym systemie bezpieczeństwa energetycznego Polska będzie mogła pełnić rolę jego dystrybutora – powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. PGNiG podpisało w poniedziałek umowę o współpracy przy poszukiwaniach i wydobyciu gazu na Ukrainie z ukraińskim partnerem, firmą Energy Resources of Ukraine (ERU).

Minister Krzysztof Szczerski powiedział, że dzięki porozumieniu Polska staje się aktywnym graczem na rynku gazu w regionie, a bezpieczeństwa kraju wzrasta.



– Zaczynamy powoli myśleć w innych kategoriach, już nie tylko kraju, który sam sobie musi to bezpieczeństwo zagwarantować, sam sobie musi wypełnić potrzeby energetyczne, ale także zaczyna być rozumiany jako część regionalnego systemu bezpieczeństwa energetycznego, jako część systemu, w którym Polska będzie mogła także pełnić rolę dystrybutora bezpieczeństwa energetycznego dla regionu – powiedział Szczerski.



– Postawiliśmy na politykę aktywnego bezpieczeństwa Polski, ale także ekonomicznego rozwoju tego sektora (...) po to, żeby rozbudować nasze możliwości w zakresie gazu i generalnie węglowodorów i paliw, po to, żebyśmy mogli rzeczywiście odejść od sytuacji +naturalnej bezbronności+ do sytuacji +aktywnego bezpieczeństwa+ – powiedział.



Szczerski zaznaczył, że chodzi o oparcie bezpieczeństwa rynku gazu na trzech filarach: własnym wydobyciu, nowych źródłach importu, ale także na możliwościach, które daje import poprzez terminal LNG.



PGNiG SA podpisało z ERU Managment Services umowę o współpracy w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej w zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Polską.



Umowa przewiduje wspólne prace w obwodzie lwowskim na podstawie koncesji.



W pierwszej kolejności będzie wykonany odwiert poszukiwawczy i zostaną przeprowadzone badania geofizyczne. Prace rozpoczną się niezwłocznie po uzyskaniu koniecznych pozwoleń.



Według polskiej strony potencjał wydobywczy w rejonie jest na podobnym poziomie, jak na największym złożu gazu ziemnego w Polsce.