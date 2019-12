„Jeśli wygra PO, to oni powrócą do podwyższenia wieku emerytalnego”

Jesteśmy przekonani, że jeżeli wygra Platforma Obywatelska, to oni powrócą do podwyższenia wieku emerytalnego, czemu my jesteśmy przeciwni. My obiecaliśmy Polakom, że obniżymy i myśmy ten wiek emerytalny obniżyli – powiedział w programie „Strefa starcia” poseł PiS Robert Telus, komentując wypowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o tym, że podwyższenie wieku emerytalnego było dobrym rozwiązaniem. W ocenie parlamentarzysty postulat ten jest popierany także przez innych polityków PO.

Robert Telus przypomniał w programie, że wiek emerytalny został podwyższony przez lidera PSL Władysława Kosniaka-Kamysza. – To on okradł Polaków z OFE i o tym trzeba pamiętać – ocenił polityk.



Wojciech Kowalewski z KO-Zieloni stwierdził z kolei, że „polski system emerytalny ma jakiś problem”.



– Skądś musimy brać te pieniądze. Możemy je brać od obywateli, szczególnie od tych mniej zarabiających, poprzez przedłużenie im czasu pracy (…). Jest parę innych źródeł pieniędzy, które w budżecie polskim są zupełnie niewykorzystane, na przykład podatki od korporacji międzynarodowych, które w Polsce robią miliardowe interesy – powiedział.



Kowalewski pozytywnie ocenił działania partii rządzącej, stwierdzając, że rozprawiła się ona z mafią VAT-owską.



– Ten ruch PiS mógłby powtórzyć. Debata o tym, czy emerytura będzie do roku 65. czy 67. (roku życia – red.) jest troszeczkę niewłaściwa, ponieważ my powinniśmy znaleźć inne, sensowe źródła sfinansowania emerytur dla Polaków – ocenił.

