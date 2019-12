Fikcyjne faktury na półtora miliona. CBA zatrzymało dwie osoby

Funkcjonariusze CBA z delegatury w Poznaniu zatrzymali dwie osoby, które wyłudzały VAT. Za faktury na kwotę ponad 1,5 mln zł umniejszono należności skarbowe o ponad 100 tys. zł.

Jak powiedział portalowi tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski, sprawa ma związek ze śledztwem – prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – które obejmuje wystawianie od 2013 do 2018 roku fikcyjnych faktur VAT z tytułu rzekomego obrotu częściami samochodowymi, na kwotę ponad 10 mln zł.



Według ustaleń Biura właściciele firm z terenu Wielkopolski dokonywali sprzedaży „pustych” faktur VAT na rzecz innych firm, które wykazywały je w deklaracjach podatkowych, doprowadzając do uszczuplenia należności skarbowych. – Pierwszą realizację w tej sprawie funkcjonariusze CBA przeprowadzili na początku września tego roku. Wówczas zostało zatrzymanych 5 osób – przypomina rzecznik.



W poniedziałek agenci zatrzymali w tym samym postępowaniu kolejne dwie osoby –„właścicieli firm, z których jeden wystawił w 2018 roku fikcyjne faktury VAT na ponad 1,5 mln zł, a drugi na ich podstawie umniejszył swoje należności skarbowe na co najmniej 100 tys. zł, wskazując je jako koszty prowadzonej działalności”.



Po zatrzymaniach agenci przeszukują także miejsca zamieszkania, rzekomego prowadzenia działalności gospodarczych, a także biur rachunkowych, celem zabezpieczenia materiału dowodowego. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

#wieszwiecej Polub nas