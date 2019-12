CBA zatrzymało dziewięć osób. Przeszukania w kilkudziesięciu firmach

Agenci CBA zatrzymali dziewięć osób ze Śląska, które działały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Wartość faktur przekracza 20 mln zł. W przeszukaniach w całym kraju wzięło udział ponad 60 agentów.

Fakt zatrzymania potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Jak wskazał, operację przeprowadzili agenci z katowickiej delegatury Biura.



Zatrzymani to właściciele podmiotów gospodarczych ze Śląska, którzy działają w różnych branżach. – Czynności podejmowane przez agentów Biura mają związek ze śledztwem toczącym się w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w sprawie działania zorganizowanej grupy wprowadzającej do obrotu poświadczające nieprawdę faktury VAT. Wstępne ustalenia wskazują, że wartość wprowadzonych do obrotu faktur przekracza 20 mln zł – relacjonuje rzecznik.



Wszyscy zatrzymani, po zakończeniu przeszukań, zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszą zarzuty między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej.



Brodowski dodał, że funkcjonariusze CBA z delegatur w Katowicach, Rzeszowie, Łodzi, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie zabezpieczają dokumentację finansowo-księgową w siedzibach 30 podmiotów gospodarczych działających na terenie kilku województw, w tym śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i pomorskiego.



To pierwsza realizacja w tej sprawie. Śledczy twierdzą, że ma charakter rozwojowy.

