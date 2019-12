Zaczęła rodzić w samochodzie, w korku w centrum stolicy. Pomogli policjanci [WIDEO]

Policjanci z warszawskiego Śródmieścia eskortowali do szpitala kobietę, która zaczęła rodzić. Na miejscu znaleźli wózek, na którym z przyszpitalnej rampy przewieźli ciężarną na porodówkę. Wszystko zarejestrowały kamery umieszczone na mundurach policjantów.

Wszystko działo się na jednej z ulic w centrum stolicy. Mężczyzna – przyszły tata – stojąc w korku wiedział, że nie zdąży zawieść swojej ciężarnej żony do szpitala. Poprosił o pomoc śródmiejskich wywiadowców.



Policjanci wiedzieli, że liczy się każda minuta. Do oddalonego o kilka kilometrów szpitala policyjnej asysty na sygnałach błyskowych i dźwiękowych udzieliły dwie załogi.



Na miejscu policjanci wbiegli do budynku w poszukiwaniu wózka, na którym mogliby przewieźć rodzącą kobietę. Kiedy już go znaleźli, błyskawiczne przemieścili się z przyszłą mamą z przyszpitalnej rampy wprost na porodówkę, gdzie nią i jej dzieckiem zajęli się już lekarze.

