Kaleta publikuje raport o finansowaniu organizacji LGBT. „To wierzchołek góry lodowej”

Przeprowadziłem analizę wydatków, zajrzałem do kilku konkursów organizowanych przez miasto stołeczne Warszawa. Przeanalizowałem kilkanaście organizacji, łączna kwota dofinansowań to 7 mln zł w latach 2017-2019. To prawdopodobnie wierzchołek góry lodowej. Te środki mogą płynąć z różnych źródeł – z urzędów dzielnic, spółek miejskich. Każda z tych organizacji promuje ruchy LGBT – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej przed warszawskim ratuszem Sebastian Kaleta. Poseł PiS przedstawił wyniki raportu dotyczącego finansowania z publicznych pieniędzy warszawskiego samorządu organizacji promujących LGBT. Jako pierwszy o raporcie informował portal tvp.info.

Sebastian Kaleta powiedział, że raport był sporządzony na podstawie ogólnodostępnych danych w tym biuletynu informacji publicznej, stron internetowych organizacji oraz ich profili w mediach społecznościowych. W jego opinii, materiał ukazał silne powiązania pomiędzy stołecznym ratuszem a działaniami ruchu LGBT oraz innych skrajnie lewicowych organizacji.



W raporcie Kalety, o którym jako pierwszy informował portal tvp.info, opisano działalność niektórych organizacji pozarządowych korzystających z dotacji warszawskiego samorządu. Z informacji w nim zawartych wynika, że ratusz w ciągu ostatnich lat wydał na nie co najmniej kilka milionów złotych, a one same bezpośrednio i pośrednio – firmowane często logo Warszawy – podają, jak zażywać narkotyki, promują dewiacje seksualne, a nawet walczą o legalizację prostytucji.

W linku do pobrania raport "Gdzie trafiają pieniądze warszawiaków?"



Na 127 stronach zobaczycie jak wielkie pieniądze Warszawa przeznacza na organizacje,które w swojej działalności promują np ideologię LGBT, a nawet szkolą warszawskich nauczycieli...https://t.co/Y2jQ1EBNX3 pic.twitter.com/kkdTqY0ha8 — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) December 9, 2019

