Pogaduszki przy kasie i kącik dla samotnych seniorów w supermarkecie

Jeden z holenderskich supermarketów otworzył kasę, w której można porozmawiać ze sprzedawcą. W sklepie powstał też kącik kawowy. Wszystko z myślą o samotnych i starszych klientach.

Według holenderskich badań ponad 40 proc. dorosłych czuje się samotnych, a co 10. osoba doświadcza społecznej alienacji. Teraz takie osoby – robiąc zakupy – mogą usiąść i napić się kawy w towarzystwie innych klientów, a także udać się do specjalnie oznaczonej kasy i porozmawiać z kasjerem i nie być przez nikogo popędzanym.



Te nietypowe rozwiązania zostały wprowadzone do holenderskiego supermarketu Jumbo w mieście Vlijmen.



Właściciele sklepu postanowili położyć nacisk na relacje międzyludzkie i jednocześnie pomóc osobom samotnym i seniorom.

