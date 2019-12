Krwawy mord na Śląsku. 18-letni Marceli siekierą zabił rodziców i brata

W Ząbkowicach Śląskich w nocy 18-letni Marceli C. zamordował z użyciem siekiery swoich rodziców i 7-letniego brata. Po zbrodni zawiadomił służby, że ktoś włamał się do jego domu i zabił trzy osoby. Gdy policjanci przyjechali na miejsce i rozpoczęli przesłuchania, 18-latek przyznał, że to on popełnił zbrodnię – informuje radio RMF FM. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Potwierdzam, że doszło do zdarzenia. Nie żyją trzy osoby, dwoje dorosłych i 7-letnie dziecko. Zatrzymano młodego mężczyznę, który jest podejrzewany o dokonanie zbrodni – powiedziała portalowi tvp.info rzeczniczka policji w Ząbkowicach Śląskich kom. mgr inż. Ilona Golec.

