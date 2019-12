Eksplozje na Śląsku. Potężny pożar hali z odpadami chemicznymi

Hala, w której składowano odpady, całkowicie spłonęła w poniedziałek nad ranem w zakładzie zajmującym się ich zagospodarowaniem w Międzyrzeczu Górnym koło Bielska-Białej – poinformowała rzecznik bielskich strażaków st. kpt. Patrycja Pokrzywa. W magazynach dochodziło do wybuchów zbiorników z chemikaliami.

– Hala miała powierzchnię ok. 500-600 mkw. Całkowicie spłonęła. Z uwagi na bezpieczeństwo, strażacy nie weszli do środka. Staraliśmy się obronić sąsiednie budynki: przylegający do hali budynek biurowy, a także drugą halę. Dogaszamy już ogień. Nikomu nic się nie stało – powiedziała.



Rzecznik poinformowała, że w wyniku pożaru powstała chmura dymu. – Nie wiemy jeszcze, jakie materiały były składowane wewnątrz. Strażacy rozłożyli rękawy sorpcyjne, by woda z akcji gaśniczej nie dostawała się do nich. Dym nie jest zagrożeniem – powiedziała Pokrzywa.



Ogień pojawił się przed godziną 4. Strażaków zaalarmował pracownik ochrony.



W akcji gaszenia uczestniczyło 25 zastępów strażaków. Sprawę bada policja.

