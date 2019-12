„Rozłożył się na fotelu, zaczął jęczeć”. Kilkanaście skarg do KRRiT na Chajzera

Po skandalicznym zachowaniu prezentera TVN Filipa Chajzera do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło na niego 18 skarg. Mężczyzna podczas programu Dzień Dobry TVN zaczął „naśladować” osoby chore psychicznie i udawał atak paniki.

Do opisywanego zdarzenia doszło pod koniec listopada. Chajzer i współprowadząca program rozmawiali z psychologiem o radzeniu sobie ze stanami lękowymi i towarzyszącymi im atakami paniki.



Współprowadząca program w pewnym momencie stwierdziła, że przy takim ataku należy uspokoić dziecko, nazywając Chajzera dzieckiem. Wówczas mężczyzna powiedział: „Musimy kończyć, bo dostałem ataku!”. „Rozłożył się na fotelu, zaczął jęczeć i głośno oddychać” – opisują wirtualnemedia.pl. Na początku rozmowy Chajzer zaznaczył, że ataki paniki to „temat poważny i nie można sobie z niego robić jajc” – przypomina portal.



Rzeczniczka KRRiT potwierdziła, że na zachowanie prezentera wpłynęło 18 skarg od osób indywidualnych. W związku z programem na Facebooku powstało również wydarzenie „Apel do TVN o usunięcie Filipa Chajzera z wizji” – opisuje portal.



„Jedyną intencją, którą miałem, było nawiązanie do rozmowy o zakupach świątecznych w zatłoczonym centrum handlowym, na które (jak zapewne większość facetów) reaguję mniej więcej w taki właśnie sposób. Nigdy w życiu do głowy nie przyszłoby mi urażenie kogokolwiek chorego psychicznie” – tłumaczył się Chajzer.

#wieszwiecej Polub nas