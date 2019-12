Nowa Zelandia: Erupcja wulkanu na Wyspie White. Kilkadziesiąt osób rannych [WIDEO]

Ponad dwadzieścia osób zostało rannych – wiele z nich ciężko – w wyniku erupcji wulkanu na nowozelandzkiej Wyspie White – takie są pierwsze doniesienia po tym zdarzeniu.

Wcześniej premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern informowała, że w momencie erupcji na lub w okolicach wulkanu było w około stu turystów.



„Na razie nie wiadomo dokładnie, z iloma z nich nie ma kontaktu” – mówiła.



„Mamy do czynienia z sytuacją w toku i oczywiście wszystkie nasze myśli są z tymi, którzy zostali poszkodowani – stwierdziła szefowa nowozelandzkiego rządu. Media społecznościowe informują, że kamery zainstalowane w tym popularnym rejonie turystycznym pokazywały grupy turystów na zboczach góry, nawet wewnątrz krateru. Potem obraz zniknął i doszło do wybuchu wulkanu.





My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt