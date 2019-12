„Warszawiacy ocenią prezydenturę Trzaskowskiego”, „wiedzieliśmy, że tak będzie”

– Po pięciu latach warszawiacy ocenią prezydenturę pana Trzaskowskiego i wtedy będą dokonywać wyboru bądź oceny. Natomiast jeżeli chodzi o cały walor i aspekt edukacyjny (…), to jak najbardziej programy edukacyjne dla młodzieży są bardzo potrzebne – stwierdził w programie „Strefa starcia” poseł SLD, były wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela, komentując sprawę dotowania z publicznych pieniędzy przez warszawski ratusz Fundacji Edukacji Społecznej. – Przecież to, co się teraz dzieje… to wszyscy wiedzieliśmy, że tak będzie. Szkoda tylko, że warszawiacy muszą się uczyć na swoich błędach, bo to przecież warszawiacy wybrali Trzaskowskiego i jego ideologię – stwierdził z kolei poseł PiS Robert Telus, odnosząc się do sprawy.

Poseł SLD – który jak sam zaznaczył, ma doświadczenie w kwestiach edukacji ze względu na pełnioną funkcję wiceprezydenta Łodzi – po obejrzeniu klipów, które Fundacja Edukacji Społecznej zamieszczała na swoim koncie na platformie Youtube stwierdził, że jest „skonfundowany”.



– Ja bym na to nie wydał kilkadziesiąt ani kilku milionów złotych – zaznaczył Trela. Poseł podkreślił, że o sprawach, takich jak narkotyki i edukacja seksualna trzeba rozmawiać z młodzieżą, ale, jak sugerował, można to zrobić taniej, gdyż „są fundacje, które się w tym specjalizują i za stosunkowo nieduże pieniądze można z nimi współpracować i kooperować”. Trela zaznaczył również, że „w Łodzi takie działania robiliśmy”.



Polityk SLD uważa jednocześnie, że samorządy są przeciążone obowiązkami. – Ja chcę bardzo wyraźnie podkreślić, bo nikt wcześniej tego nie powiedział, że samorządy w całej Polsce – czy to jest Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, czy to są samorządy zarządzane przez polityków PiS – cierpią na zbyt dużą ilość zadań, nieproporcjonalnie do posiadanego budżetu i to jest kłopot dla samorządów – stwierdził Trela.



Poseł PiS Robert Telus, komentując sprawę dotacji dla fundacji, która zgodnie z dokumentami dostępnymi na stronach m.st. Warszawy, miała w ostatnich latach otrzymać dofinansowanie na kilkanaście projektów, wynoszące ponad 3,7 mln zł stwierdził, że „wszyscy wiedzieliśmy, że tak będzie”.



Poseł przypomniał również, że władze Warszawy nie kryły się ze swoją ideologiczną agendą. – Wiceprezydent Warszawy powiedział, jaką mają ideologię, co będą robić. Przecież to dosłownie było powiedziane przez niego na Twitterze, że najpierw związki partnerskie, później małżeństwa homoseksualne, a później adopcja dzieci przez pary homoseksualne. On to powiedział i on to robi. Wprowadza kartę – przypomniał Telus.



– Ja ubolewam nad tym, wszyscy ubolewamy… myślę, że najbardziej warszawiacy, bo w tej chwili, co pan poseł powiedział, nie można nic z tym zrobić, bo on został wybrany i przez 5 lat będzie rządził. On przez 5 lat będzie prowadził Warszawę w tym kierunku – skwitował Telus.





#wieszwiecej Polub nas