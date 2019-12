Szef BBN o szczycie NATO w Londynie: Sytuacja była trudna, ale wracamy z tarczą

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch w poniedziałkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” ocenił przebieg i skutki spotkania przywódców NATO w Londynie.

Zapytany, czy polska delegacja wróciła z tarczą, czy na tarczy, Paweł Soloch odparł, że chociaż „sytuacja przed szczytem nie była podbramkowa, ale na pewno trudna”, to „wracamy z tarczą”.



„Udało się kontynuować to, co zostało zapoczątkowane na wcześniejszych szczytach – w Walii w 2014 r., na kluczowym spotkaniu w Warszawie dwa lata później i potem w Brukseli, czyli transformację Sojuszu, która objawia się m.in. rozmieszczeniem wojsk sojuszniczych, głównie amerykańskich, na wschodniej flance” – mówił. „Towarzyszy temu położenie akcentu na szybkość i skuteczność podejmowania decyzji politycznych, ale też rozwój wojskowy, choćby poprzez utworzenie nowych dowództw” – dodał.



Jego zdaniem „w Londynie udało się również pójść dalej. Zatwierdzone zostały plany ewentualnościowe dla Polski i państw bałtyckich, które były blokowane przez Turcję”.



„Jeżeli porównamy NATO sprzed 2014 r., czyli sprzed agresji Rosji na Ukrainę, i dzisiaj, to zrobiliśmy ogromny postęp. Utrzymano też jednolite stanowisko Sojuszu wobec Rosji, zgodnie z którym zagraża ona stabilizacji. Sojusz zwiększa wydatki na obronność, co znalazło potwierdzenie w bardziej koncyliacyjnym niż wcześniej wystąpieniu prezydenta Donalda Trumpa” – przekonywał Soloch.



Szef BBN mówił również o wyzwaniach dla NATO. Wskazał, że „jest ich kilka”.



„Kluczowe to relacje Stany Zjednoczone – Europa. Z jednej strony utrzymanie zainteresowania i zaangażowania Stanów w Sojuszu, i nie chodzi tylko o zaangażowanie wojskowe, ale również polityczne. Z drugiej – zwiększenie europejskich wydatków na obronność. Kolejnym wyzwaniem jest patrzenie w perspektywie 360 stopni, łączenie optyk, które mają państwa na południowej flance, jak Francja, Hiszpania czy Włochy, i te, które mają państwa na wschodniej i północnej flance NATO” – mówił.



Dodał również, że „wyzwaniem, z którym Sojusz musi sobie poradzić, jest też to, że nie tylko USA, ale też Francja oraz Turcja prezentują bardzo wyraziste oczekiwania co do roli i miejsca NATO”. Zauważył jednocześnie, że „to USA są najważniejszym filarem Sojuszu i trudno sobie bez nich wyobrazić NATO”.





#wieszwiecej Polub nas